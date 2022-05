Starši na nogah: vzeli so jim matično šolo, iz vrtcev selijo štirinajst oddelkov

Na nas se je obrnila mamica Ana (njeno pravo ime hranimo v uredništvu), ki je opozorila na neprijetne razmere, ki so ta čas odvijajo v občini Piran. Starši podružnične šole v Portorožu, ki jo obiskujejo štirje oddelki učencev prve triade, trenutno skupaj 64, so nedavno izvedeli, da želi občina vrtec Lucija v začetku leta zrušiti in na istem mestu zgraditi novega. Vrtčevske otroke iz Lucije bodo preselili na več lokacij, med njimi v priljubljeno portoroško šolo, tamkajšnje učence pa iz svojih matičnih razredov v osnovno šolo v Piranu. Starši opozarjajo uradnike na občini, da piranska osnovna šola ni primerna za najmlajše učence, in jih pozivajo, naj za vrtčevske otroke najdejo drugačno rešitve. Prepričani so, da ima občina dovolj primernih prostorov in nenastanjenih vil, šole pa naj pusti učencem.

Starši podružnice Portorož so izpostavili težave, ki bi jih imeli s selitvijo v dva kilometra oddaljen Piran, če bi na njihovo šolo prišli vrtčevski otroci. »Peš pot je predolga in ni varna za otroke prve triade, dovoz otrok je omejen zaradi prenove voznega prihoda (narejeno je bilo krožišče), dolgoletne težave s parkirišči, zaradi prevoza otrok bi stroški poskočili na 400 evrov na leto, šola v Piranu nima urejenega zelenega dvorišča in igral, ki so pomembni za razvoj otrok v prvi triadi, ponovno uvajanje otrok na novi neznani okoliš ...,« naštevajo starši, ki so za občino Piran že pripravili tudi peticijo »Proti (začasni ali dolgoročni) ukinitvi podružnične šole Portorož«.

Po naših informacijah naj bi peticijo podpisali skoraj vsi starši, opozarjajo pa, da je treba najti drugačno rešitev. » Naši otroci niso le številke. Naši otroci niso strošek. Želimo si, da je njihova in naša volja spoštovana. Da se otroke postavi pred finance, stroške in projekte, ki otrokom niso namenjeni«.

Ravnatelji čakajo

Ravnateljica osnovne šole Piran in podružnične v Portorožu Barbara Sotošek Mravlje, ki bi v svojo šolo sprejela še dodatnih 64 otrok iz Portoroža, za nas portal ni bila zgovorna. »Zadeva je precej pereča in ni enoznačnega odgovora. Težko vam jih na kratko povzamem. Trenutno pristojni na pobudo staršev ponovno pregledujejo časovnico. Čakam njihov odgovor,« nam je zapisala.

Na sestanku v šoli, ki ga je v začetku maja organizirala občina Piran, je Sotošek Mravlje pred starši in uradniki menda povedala, da je za razvoj otroka najbolje, če sam hodi v šolo in da je prav posebnost šole v Portorožu ta, da je majhna in se najmlajši šolarji v njen počutijo varne in svobodno, so si njene besede s sestanka zapolnile mame, a po drugi strani tudi, da je v izjavah kontradiktorna in se strinja z idejo občine.

Je OŠ Portorož pripravljena na 64 dodatnih učencev? Tamkajšna ravnateljica je skopa z besedam in pravi, da čaka na časovnico iz občine. Ta naj bi učence preselila že z novim šolskim letom septembra. FOTO: Leon Vidic/delo

Občina protesta staršev ne sliši in zagotavlja, da je selitev iz matične šole najboljša rešitev

Ravnatelj vrtca Morje Lucijatežav ne vidi in se novega vrtca, ki bo stal na isti lokaciji, veseli. »V sodelovanju z občino smo dalj časa iskali primerne lokacije za čas gradnje. Iskanje začasnih prostorov je velik izziv, saj moremo izseliti enajst naših oddelkov in zagotoviti prehrano in ostalo. Vem, da je pred nami veliko izzivov, vendar se veselimo, da bodo naši otroci dobili sodoben vrtec, ki bo zagotavljal še prijetnejše bivanje v vrtcu,« dodaja.

V občini Piran pravijo, da sta vrtca v Luciji in še v Piranu po 43 letih uporabe »povsem dotrajana,« zato so se odločili za gradnjo novega objekta. »Občina Piran je na podlagi prijave na razpisna sredstva ministrstva že pridobila nekaj državnih sredstev za izgradnjo vrtca, zaradi česar je zavezana k spoštovanju predvidenih rokov, ki jih nalaga odločba ministrstva, to je dokončanje do konca leta 2024,« pojasnjujejo. Z deli bi začeli v začetku koledarskega leta 2023, v tem času pa je treba vrtčevsko dejavnost preseliti v nadomestne prostore. »Nadomestni prostori bi bili potrebni za dve leti oziroma v času trajanja gradnje novega objekta«.

Občina našla najcenejšo in najhitrejšo rešitev, ki ni nujno najboljša?

Štiri oddelke iz portoroške šole bi preselili s 1. septembrom letos. Starši občini Piran in ekipi, ki vodi projekt selitve in gradnje novega vrtca Lucija, med drugim očitajo, da je šole in starše nepravočasno obvestila o selitvi in da je v tem času našla le najhitrejšo in najcenejšo rešitev za občino, medtem ko bodo najkrajšo potegnili učenci in starši. »Škoda ki nastaja, je nepopravljiva, saj se ruši zaupanje občanov do občine, da delajo v dobrobit otrok. A kaže, da imajo zadnjo besedo uradniki, kot so na sestanku tudi sami povedali,« je besna mamica.

»Zakaj ne bi občina vprašala lastnika vila Marija, ki se nahaja ob hotelu Marko, da se uredi za otroke iz vrtca Lucija? Ta vila je že leta zaprta, lokacije je izjemna in je bila nekoč tudi že šola. Zakaj se ne preveri, kdo je lastnik in naj se z njim dogovori za možnost najema za dve leti,« se sprašuje oče.

Občina odgovarja ...

Rešitev za 14 oddelkov vrtca (11 iz Lucije in tri iz Pirana) je občina našla za tri oddelke v drugem piranskem vrtcu, za dva oddelka v strunjanski enoti in za devet v portoroški šoli. »Pri iskanju primernih prostorov smo izhajali predvsem iz vidika zagotavljanja največje koristi za otroke, saj dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok potrebuje primerne prostore tako z vidika primernosti igralnic in priprave hrane za najmlajše kot z vidika bližine zelenih površin ter podobno. Pri tem se zavedamo, da včasih največja korist za otroke ne pomeni največje koristi za starše, saj bo za njih v času gradnje zagotovo logistika nekoliko bolj zahtevna. Kot ustanovitelj vseh osnovnih šol in vrtcev na območju naše občine je Občina Piran dolžna gledati na dobrobit vseh otrok - tako osnovnošolskih kot vrtčevskih. Zato so strokovne službe in vodstva javnih zavodov pregledala vse možnosti za začasno namestitev preostalih devetih oddelkov na primerno lokacijo. Pregledali smo tako možnosti v občinskih javnih zavodih in druge prostore v lasti Občine Piran, kot možnosti najema prostorov na trgu. Po proučitvi vseh ostalih možnih lokacij smo ugotovili, da je najbolj gospodarna in primerna lokacija, v katero bi lahko umestili preostalih devet oddelkov, lokacija Podružnične šole OŠ Cirila Kosmača Piran v Portorožu,« pojasnjujejo in dodajajo, da druge možnosti niso našli in ne bi bile primerne »brez večjih prilagoditev, niti ne bi mogle gostiti vseh devetih oddelkov,« so zapisali in dodali, da mora občina javna sredstva porabljati »kar se da racionalno in sorazmerno«.

Občina na očitke staršev, da je pot iz Portoroža v Piran za šest, sedem in osemletnike prenevarna, da bodo stroški za bencin na letni ravni za starše poskočili na 400 evrov, da ni dovolj parkirišč, da je piranski šoli premalo zelenih površin nič nič igral, odgovarja, da bodo »v letošnjem letu na matični šoli zaključena tudi gradbena dela za razširitev in ureditev dostopnih poti ter za zagotovitev varnih poti v šolo.«

Starše skrbi, da občina ne bo uspela v dveh letih končati projekta oziroma bi se njegov začetek zavlekel, to pa bi pomenilo, da bi bilu učenci s Portoroža prehitro preseljeni, šola pa prazna. Zakaj dvomi? Med drugim tudi zato ker natečaj za izbiro najboljše rešitve vrtca še poteka, prav tako pa so možni zapleti pri gradbenem dovoljenju, možnosti pravnega spora, revizije projekta, med starši na sestanku se je omenjalo celo, da občina kršil pravila javnega naročanja ... Starši so besni, ker so za projekt selitve izvedeli šele pred kratkim in povsem slučajno, čeprav naj bi se pobuda za gradnjo vrtca začela že leta 2019. Zato menijo, da je občina v tem času naredila premalo za zagotovitev nadomestne lokacije za vrtce in da bi učenci ostali v svoji matični šoli. Leta 2019 je občina že namenila prvih 60.000 evrov za projekt, in sicer za pripravo projektne dokumentacije.

