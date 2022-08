Starši in učenci, pozor: takšna so pravila testiranja v novem šolskem letu

V novem šolskem letu bodo veljala priporočila v zvezi s preprečevanjem okužb s koronavirusom. Vlada je na svoji spletni strani objavila, kakšna so in kako se jih držijo učenci in učitelji, ki vstopajo v novo šolsko leto. Samotestiranje se bo izvajalo v domačem okolju in je prostovoljno. Priporoča se ob pojavu simptomov, značilnih za covid 19 oziroma po stiku z okuženo osebo. Samotestiranje omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb.

Teste lahko učenci, dijaki in študenti prevzamejo v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, bo teste prevzel s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno-izobraževalni zavod in osebnim dokumentom. Testi so v lekarnah na voljo od 29. avgusta dalje.

Kot so še zapisali na vladni strani: »Želimo ostati odprta družba, čeprav covid 19 živi z nami in mi živimo z njim.«