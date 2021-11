Staršem, ki ovajajo učitelje, tudi do dve leti zapora? Odgovarjata pravnika

Z uveljavitvijo samotestiranja v šolah za vse učence se pojavlja nekaj težav. Nekateri starši svojim otrokom ne dovolijo samotestiranja ali nošenja mask med poukom in grozijo s kazenskimi ovadbami zoper učitelje in ravnatelje. Kazen za krivo ovadbo je tudi do dve leti zapora.

A medtem ko pravniki menijo, da se ravnateljem in učiteljem ovadb staršev ni treba bati, pa bo drugi strani učitelji lahko prijavijo policiji prekršek po zakonu o javnem redu in miru zaradi morebitnega kričanja, žalitev, groženj, ... staršev

Po kazenskem zakoniku je kriva ovadba določena v 288. členu, kjer je navedeno: »Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let«. V primeru šol torej, kdor bo naznanjal ravnatelje in učitelje. Ali starši, ki bodo zaradi suma kaznivega dejanja zaradi izvajanja ukrepov samotestiranja v šolah in nošenja mask ovadili učitelje ali ravnatelje tvegajo zaporno kazen, smo vprašali pravnico Natašo Pirc Musar in vrhovnega sodnika Jana Zlobca

Pravnica Pirc Musarjeva: »Če pustimo ob strani popolno neutemeljenost očitkov staršev nasproti šolam oziroma učiteljem, je pri kaznivem dejanju krive ovadbe ključno to, da je treba dokazati naklep storilca – to pomeni, da je starš vedel, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno, pa je storilca oziroma dejanje pristojnim organom vseeno naznanil. Močno dvomim, da bi bilo naklep tovrstnim staršem mogoče dokazati, saj so na podlagi instant lažne znanosti in laičnih pravnih mnenj žal prepričani v svoj prav. Tveganje za kakršne koli obsodbe teh staršev je po mojem mnenju nerealno, problem je veliko veliko širši.«

Vrhovni sodnik Zlobec: »Za krivo ovadbo bi v tem primeru zagotovo šlo, če bi bile trditve o dejstvih, na katera starši opirajo ovadbo, neresnične. In še več kot to, trditve o teh dejstvih bi morale biti namerno neresnične, se pravi lažne. Če učitelji in ravnatelji v resnici zahtevajo samotestiranje in uporabo zaščitnih mask, potem staršem ni mogoče očitati, da navajajo neresnične trditve o dejstvih, na katera opirajo ovadbe. Kako pa se dejstva, ki so predmet teh trditev pravno vrednotijo, je stvar pravne ocene. A za krivo ovadbo bi šlo tudi v primeru vedoma napačne pravne ocene. O krivi ovadbi bi zato lahko govorili ne samo, če bi bile trditve o dejstvih vedoma neresnične, se pravi lažne, temveč tudi, če v ovadbi očitano ravnanje nima znakov nekega uradno pregonljivega kaznivega dejanja. V obravnavanem primeru bi zato ob resničnih dejstvih lahko šlo za naznanitev neobstoječega kaznivega dejanja in s tem za krivo ovadbo - seveda pod pogojem, da so se starši zavedali, da v ovadbi navedeno dejanje učiteljev in ravnateljev nima znakov kaznivega dejanja. Ker pa je vsakomur ali vsaj povprečno razumnemu in razgledanemu jasno, da jih nima, bo najbrž staršem (ovaditeljem), ki so se odločili za vložitev ovadbe, težko argumentirati, zakaj so po njihovem učitelji storilci nekega kaznivega dejanja.«

Učitelje in ravnatelje na twitterju miri tudi kazenski odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, ki pravi, da gre pri kazenskih ovadbah, s katerimi grozijo starši, »za prazne marnje«, medtem ko učiteljem svetuje, naj »kričanje, žalitve itn. le prijavite policiji kot prekršek po Zakonu o javnem redu in miru«.

Prvi dan obveznega samotestiranja na novi koronavirus v šoli je minil dokaj mirno. Po prvih podatkih večjih zapletov ni bilo. Na območju celotne države so po doslej zbranih podatkih GPU ugotovili tri kršitve javnega reda.