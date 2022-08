Starodavna igra vzame glas

Vpitje in pokanje z dlanmi ob gostilniško mizo, dva proti dvema – to je starodavna igra mora cantada, znana v celotnem severnem Sredozemlju, kjer se sliši: »Otto, cinqu, šette, tre, otto, mora, do ...« Tokrat je odmevalo v istrski vasici Popetre, sodelovali so pari iz Pregare, Gračišča, Trebeše, Koromačev, Marčenegle, Motovuna, krajev Slovenije in Hrvaške.

Benito Mussolini je prepovedal slovenski jezik in moro cantado, ker je menil, da je vse to nevarno za njegovo državo. Toda njega so aprila 1945 usmrtili, slovenski jezik in igra pa sta ostala – pa čeprav v Italiji oblasti še danes niso odpravile Mussolinijevega zakona in je mora cantada prepovedana.

»Mori ne moreš ubežati,« je povedal eden najbolj znanih nabiralcev tartufov v Istri Dejan Kozlovič: »V mladih letih smo se z diano odpeljali v Krkavče na moro in za ogrevanje spili liter in pol malvazije. Drugače ni šlo.« Kozlovič iz Trseka je združil moči z Robijem Marsičem iz Popeter, ki je tudi gostil turnir na terasi Kantine Romano, kar je precej redko, saj so pari večinoma iz istega kraja. Tako sta bila prava predstavnika Popeter Silvo Ražman in Vinko Vergan, ki sta bila tudi najstarejša.

Mora! FOTO: Boštjan Fon

Čeprav igra deluje kot en sam kaos, ima stroga pravila, njen razvoj pa je Francoz Pascal Coletta opisal v knjigi La Mourra. »Gre za igro, ki je razširjena po Dalmaciji in Istri, celotnem italijanskem primorju, na Korziki in Sardiniji, francoskem delu obale in priobalnih krajev ter Španiji. Pri mori je pomembno opazovati nasprotnika oziroma ga študirati med igro. Treba je spoznati njegov vzorec, kakšne številke se mu ponavljajo in kdaj, ali ima raje manjše ali večje številke in v kakšnem ritmu jih menja,« nam je razložil Andrej Medica, ki je bil skupaj z Markom Markežičem, oba sta iz Pregare, na svetovnem prvenstvu v Savoyu v Franciji pred dobrim mesecem dni tretji: »Gre za klic številke in prikaza dlani s poljubno iztegnjenimi prsti, zmaga pa tisti, ki s klicem številke napove seštevek svojih in nasprotnikovih prstov. Mora ne pozna števila nič, saj stisnjena pest ne pomeni nič, ampak ena. Dve dlani z vsemi iztegnjenimi prsti pa je deset oziroma mora.«

Večer se je prevesil v noč, ko so za zmagovalca turnirja razglasili Lorisa Mahovića in Denisa Šolića iz Škropetov. In naslednji dan vse tiho je bilo ... Ker glasu po takem tekmovanju ni več!