Stari in onemogli tičijo na hodnikih urgence tudi po pet dni: »Zdravniki in sestre delajo kot črna živina«

Tako so razmere na UKC Ljubljana opisali čakajoči.
Konec avgusta smo poročali, da je Društvo Srebrna nit v javnem pismu opozorilo na, kot pravijo, neznosne razmere na urgenci UKC Ljubljana. V društvu spremljajo pretresljive zgodbe starejših, ki naj bi na obravnavo čakali tudi več kot deset ur, diagnozo in terapijo pa prejeli kar na hodniku.

Odgovorne so pozvali, naj ukrepajo in zagotovijo kadrovske ter organizacijske rešitve. Njihova najhujša obtožba: da »smrt hudo bolnega na vozičku na hodniku postaja nova normalnost«.

V informativni oddaji na nacionalni televiziji so razmere na UKC Ljubljana opisali čakajoči: »Stari in onemogli tičijo na hodnikih urgence. Postelja druga zraven druge, eden okrvavljen, zraven luža krvi, eden pobruhan, eden je spal, eden je jamral ...« 

Marina Zupančič je letos poleti zaradi hudih težav s srcem pristala na urgenci. Preiskave so naredili hitro, potrebovala je operacijo. Priklopljeno na aparate jo je čakala noč na hodniku. »Pristala sem na hodniku B3 urgence, to je internistična prva pomoč, tam nas je bilo toliko, da je bilo črno vse skupaj. Bolj ko se je zadeva bližala popoldnevu, bolj mi je bilo jasno, od od tu naprej očitno nikamor ne bom šla. Na tem hodniku B3 nas je prespalo 12. A rada bi poudarila, da zdravniki in sestre delajo kot črna živina.«

Odzivi na družbenih omrežjih

»Ljubi bog, kje je naše zdravstvo! Tarča razgalja žalostne zgodbe. Ubogi stari ljudje v Sloveniji, kako so obravnavani na urgenci; tudi od dolgotrajne oskrbe ni pričakovati veliko. Zaradi te sramote bi vlada morala spokat. Včeraj, ne danes!«

