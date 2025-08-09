KO AVTO NI LE PREVOZNO SREDSTVO

Starejšim vožnja predstavlja tudi določeno mero svobode in neodvisnosti

Prizadevanja, da bi čim dlje ostali mobilni, hkrati pa varni.
Fotografija: Pri polnoletnih voznikih je v vseh starostnih skupinah največ nesreč z osebnimi avtomobili. Pri starejših od 65 let jih je bilo letos 1258. Foto: Leon Vidic
Pri polnoletnih voznikih je v vseh starostnih skupinah največ nesreč z osebnimi avtomobili. Pri starejših od 65 let jih je bilo letos 1258. Foto: Leon Vidic

Andreja Žibret Ifko
09.08.2025 ob 07:31
Andreja Žibret Ifko
09.08.2025 ob 07:31

Med letošnjimi 29 najhujšimi prometnimi nesrečami s smrtnimi izidi do 4. avgusta, ki so jih povzročili vozniki, je bilo osem povzročiteljev starejših od 65 let, kar je petina; od teh sta bila dva starejša od 80 let.

Starejši vozniki od 65 let so v tem obdobju povzročili 15,03 odstotka vseh prometnih nesreč. Največ nesreč so sicer povzročili mladi vozniki v skupinah od 18 do 20 let in od 21 do 24 let, takoj za njimi pa so vozniki, stari več kot 80 let. Sledi jim skupina voznikov od 25 do 30 let.

Starejši vozniki imajo prednost v izkušnjah, preudarnosti in spoštovanju prometnih pravil, a se soočajo z zmanjšano fizično zmogljivostjo, zmanjšanimi kognitivnimi sposobnostmi, slabšim spominom, zmanjšano možnostjo koncentracije, daljšim odzivnim časom in počasnejšimi reakcijami, kar vpliva tudi na sposobnost varne udeležbe v prometu, pravijo na Javni agenciji RS za varnost prometa.

starejši vozniki agencija za varnost prometa prometna varnost

