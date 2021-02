Starejši ne želijo biti izgovor za zapiranje šol

»Zakaj zapirate osnovne šole zaradi okužb v domovih starejših? Zakaj se okužbe v domovih starejših širijo?« pišejo v pismu slovenski vladi v združenju za dostojno starost Srebrna nit. Zapisali so, da se ne strinjajo z zapiranjem osnovnih šol »praviloma z izgovorom, da se povečujejo okužbe v regijah zaradi porasta okuženih v domovih starejših. Ocenjujemo, da so takšni argumenti slabo obrazloženi, nedokazani in sprožajo dodatno možnost šikaniranja starejših brez osnove oziroma vznikanje starizma.«



V Srebrni niti raje predlagajo, naj skličejo izredno sejo pristojnega organa in skupaj s stroko skušajo ugotoviti, zakaj prihaja do novih okužb v domovih starejših. »Ne zapirajte šol otrokom, ki pouk, druženje in socializacijo potrebujejo. S tem povzročate nove medgeneracijske spore, saj starši in otroci zdaj obtožujejo starejše, češ da so oni krivi, da ne smejo v šolo. Si resnično želimo takšno družbo, ki bo imela odklonilen odnos do starejših? Bomo mlade vzgajali tako, da so starejši krivi, da ne smejo v šolo, ali jih bomo učili empatije, spoštovanja in medgenaracijske solidarnosti?«



Pozvali so odgovorne, da prisluhnejo strokovni skupini, državljanom, staršem in otrokom. »Preverite predlog, da samo zaradi okužb v domovih starejših v regiji ne bi zaprli vseh osnovnih šol za otroke v tej regiji!« še piše v javnem pismu, pod katero se je podpisala Biserka Marolt Meden.

