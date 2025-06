Starejši moški o znižanju pokojnin: »Zdaj si pa lahko samo še štrik kupim, pa se obesim« (VIDEO)

Umetna inteligenca napreduje z bliskovito hitrostjo. Še pred dvema letoma so bili videi, ki jih je znala narediti, takšni, da smo takoj vedeli, da so bili narejeni z njo in niso bili posneti s pravo kamero. Danes je vse drugače. Videi, ki jih delajo modeli umetne inteligence, so že tako napredni, da je marsikdaj težko reči, ali so bili res posneti, ali pa jih je izdelala umetna inteligenca. Danes lahko na internetu najdemo že ogromno videov, ki so bili narejeni z umetno inteligenco. Zanimive med drugim najdemo na Instagram profilu babiceva.ai. Najverjetneje so bili narejeni z Googlovim najnovejšim modelom Veo 3.

Nasmejali so Slovence

Videi iz omenjenega Instagram profila so v teh dneh nasmejali marsikaterega Slovenca. V enem izmed njih lahko recimo vidimo reporterja, ki vpraša osebo iz Darsa, zakaj so postavili super radar. Ta pa mu odgovori: »Cilj je narediti še večje zastoje na primorski avtocesti. Idealno bi bilo, da traja pot do obale okoli tri dni.«

V drugem videu reporter vpraša starejšega moškega, kaj si misli o tem, da se bodo naslednji teden znižale pokojnine, moški pa mu brez dlake na jeziku odgovori: »Super ja. Zdaj si pa lahko samo še štrik kupim, pa se obesim.« Pokojnine se seveda ne bodo znižale. Vsebina je izmišljena.

Zanimiv je tudi video, ki govori o tem, da niso bili Grki v trojanskem konju, ampak Slovenci. Video izgleda neverjetno kakovostno. Človek dobi občutek, kot da za njim stoji kak bogat filmski studio.

Naredil kratek film

Ni pa samo Veo 3 tisti, ki navdušuje. Hashem Al-Ghaili je z različnimi drugimi orodji umetne inteligence (ChatGPT, MidJourney ...) naredil nekaj manj kot 14 minut dolg film, ki prav tako izgleda impresivno. Očitno ni več daleč dan, ko bomo lahko s preprostim ukazom umetni inteligenci rekli, da naj izdela celovečerni film, ta pa ga bo nato naredila.