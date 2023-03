Starejše in mamice z otroki brezplačno vozijo k zdravniku (FOTO)

»S storitvijo grosupeljski zapeljivec smo želeli predvsem starejšim in drugim ranljivejšim skupinam prebivalcev v naselju Grosuplje omogočiti večjo mobilnost in samostojnost,« so ob predstavitvi novosti, uvedbi grosupeljčana, povedali na občini Grosuplje. »Ti se lahko danes brezplačno zapeljejo do trgovine, morda do tržnice, knjižnice, kar pa je posebej pomembno, tudi do zdravstvenega doma. S 1. marcem smo v želji, da olajšamo bivanje v naši občini starejšim in ranljivejšim skupinam z območja celotne občine, torej tudi iz okoliških krajev, začeli uvedbo brezplačnih prevozov za starejše občanke in občane do zdravstvenega doma in druge nujne prevoze. Grosupeljskemu zapeljivcu se je z novo storitvijo pridružil grosupeljčan. Prevozi bodo na voljo tudi mamicam z mlajšimi otroki do zdravstvenega doma.«

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič

V občini Grosuplje spodbujajo uporabo do okolja prijaznega javnega potniškega prometa in se trudijo, da bi bila uporaba potnikom karseda prijazna. Vse to so v minulih letih dosegli z dostopnostjo avtobusov in vlakov. Ob glavni avtobusni in železniški postaji v Grosupljem so zgradili tudi novo parkirno hišo po sistemu parkiraj in se pelji.

»Posebno pozornost namenjamo starejšim,« so še povedali na občini. »Zadnjo večjo novost predstavlja grosupeljski zapeljivec, s katerim od septembra 2022 izvajamo brezplačne vožnje po Grosupljem. Storitev je bila med uporabniki zelo dobro sprejeta, s februarjem letos smo na njihovo pobudo prvotnim 18 postajališčem po Grosupljem dodali še tri nova.«

»Danes smo lahko kar malo vzneseni, saj se za občino Grosuplje začenja še en zelo dober projekt, ki bo prinesel veliko dobrega predvsem ranljivim skupinam naših prebivalcev, našim starejšim. Prav tako tudi vsem tistim, ki so gibalno ovirani, ki jim je tako ali drugače onemogočeno, da bi prišli do zdravnika, do nujnega prevoza,« je na otvoritvenem dogodku dejal župan dr. Peter Verlič.

18 postajališčem so dodali tri nova.

Predstavniki občine in LPP ob predstavitvi Grosupeljčana

Povedal je, da se je zapeljivec, ki so ga vpeljali septembra lani in vozi po mestu Grosuplje, lepo prijel: »V februarju smo imeli rekord, saj smo zabeležili kar 1357 prevozov. Novi grosupeljčan pa pozna vsak kotiček naše občine in bo od doma pa do zdravnika in nazaj lahko zapeljal vse naše občanke in občane, ki bodo ta prevoz potrebovali.«

Takoj po predstavitvi je odpeljal na prvo vožnjo.

Direktorica občinske uprave Zdenka Grozde je dejala, da je vesela, da lahko uvajajo nov primer dobre prakse v slovenskem prostoru: »Upam, da ga bodo posnemale tudi druge občine. Grosupeljčan je namenjen predvsem nujnim vožnjam, v prvi vrsti starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti prevoza. Deloval bo vsak delovnik od 7. do 17. ure. Zaželeno je, da uporabniki za storitev pokličejo dan prej na telefonsko številko 01 582 25 55 in 051 449 992, je pa telefon na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Pridni fantje v prometnem centru Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) sprejemajo klice ves čas.«

Pred razkritjem novosti.

Župan Verlič in direktorica Zdenka Grozde sta ključe avtomobilov slavnostno izročila voznikoma, grosupeljčana pa je že čakala prva vožnja. Občanka Marija Vovk iz Spodnje Slivnice je potrebovala prevoz do zdravstvenega doma. Vidno zadovoljna po opravljeni storitvi je povedala: »Za nas starejše je to res velika pridobitev. Občina napreduje in nas razvaja.«

Novo pridobitev je pohvalila tudi direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje Štefka Zaviršek: »V prvi vrsti bo storitev dobrodošla za paciente, starejše iz oddaljenih krajev, ki nimajo možnosti, da bi se do zdravstvenega doma pripeljali z zapeljivcem. Dobro bo tudi za nas, saj je bila velikokrat težava, ker so se morali starejši na preglede naročati v poznih popoldanskih urah, saj drugače niso imeli prevoza. Zdaj pa bo možno, da se bodo na pregled lahko naročili takrat, ko bo imel zdravnik prosto uro.«

Vozita na elektriko.

Storitev se bo izvajala z električnim vozilom v lasti občine in bo potekala v sodelovanju z LPP. »Vsem našim starejšim občankam in občanom želimo omogočiti brezskrbnejšo starost, prijaznejše življenje pa tudi vsem drugim ranljivejšim skupinam,« so sklenili na občini Grosuplje.

Velika pridobitev za starejše.