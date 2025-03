Stanovanje v središču Ljubljane za 100 tisočakov? (FOTO)

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga (JP VOKA SNAGA) je objavilo javno dražbo za prodajo stanovanja na Petkovškovem nabrežju 27a (Trubarjeva 26) v središču Ljubljane. Izklicna cena za nepremičnino znaša 100.000 evrov, interesenti pa morajo varščino plačati najkasneje do 25. marca 2025.

Prodaja se stanovanje na Petkovškovem nabrežju oziroma na Trubarjevi ulici. FOTO: Google Street View

Stanovanje se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe v katastrski občini Tabor in meri 30,28 kvadratnega metra. Sestavljajo ga glavni prostor (23,61 m²), kopalnica (3,77 m²), kuhinja (1,96 m²) in predprostor (0,94 m²). V zemljiški knjigi je nepremičnina vpisana kot last zgoraj omenjenega javnega podjetja in ni predmet denacionalizacijskih postopkov, predkupnih pravic ali hipotek.

Trenutno je v stanovanju še pohištvo, ki pa ni predmet prodaje. FOTO: JP VOKA Snaga

Pohištvo ni predmet prodaje

Interesenti morajo plačati varščino do predpisanega roka, pri čemer izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga bo moral poravnati kupec. Trenutno je stanovanje opremljeno s pohištvom, ki pa ni predmet prodaje in bo odstranjeno v roku 15 dni po zaključeni dražbi.