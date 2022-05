Stanovanja za izbrance: najemnina v Ljubljani komaj 70 evrov

Cene najemnin v Ljubljani so poskočile v nebo, za izbrance pa ostajajo cene pod tržno vrednostjo. Tako je novoizvoljenim poslancem na voljo 49 službenih stanovanj. Poslanci prejšnjega sklica so svoja stanovanja že izpraznili. S temi nepremičninami razpolaga državni zbor, oddaja pa jih po neprofitni najemnini. Kolikšna bo najemnina, je odvisno od velikosti stanovanja. V prejšnjem mandatu je bilo za najmanjše, približno 19 kvadratnih metrov veliko stanovanje plačati le nekaj več kot 70 evrov.

Najdražje je bilo dobrih 59 kvadratnih metrov veliko stanovanje, najemnina pa je znašala 270 evrov na mesec. Oddaja profitnih stanovanj v Ljubljani je precej drugačna. Za okoli 40 kvadratnih metrov bi morali odšteti najmanj 650 evrov. V središču Ljubljane te cene segajo močno nad 1000 evrov za okoli 50 kvadratov. Poslanska stanovanja so sicer namenjena tistim, ki prihajajo iz odročnih krajev.

V sedmih stanovanjskih enotah že bivajo poslanci, ki so bili ponovno izvoljeni in so jim bila stanovanja dodeljena že v prejšnjem mandatu. Med njimi so Eva Irgl, Miha Kordiš in Jani Prednik.