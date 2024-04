Stanovanja s posebno ponudbo, kot je pri nas še ni bilo

Med najbolj vročimi stanovanjskimi lokacijami v prestolnici je središče mesta, sledita Koseze in Podutik, ne zaostajata pa tudi lokaciji pod Rožnikom in Golovcem. Ponudba je manjša od povpraševanja, zato je dobre priložnosti pametno hitro zagrabiti.

Kupci pogosto iščejo nepremičnine, ki se odlikujejo po vrhunskih materialih in uporabi sodobnih tehnologij ter dobri opremi v stanovanju. Zadnje čase se kupci bolj zanimajo za dodatne storitve v objektu, kot so dvigalo, parkirišče, zunanji prostor, možnost kotička ali sobe za delo od doma, fitnes center, varovanje, dostop do skupnih prostorov (kot so terase, vrtovi) in podobno.

Skrb za okolje je v gradbeništvu vedno bolj cenjena in je že vtkana v marsikatero gradnjo pri nas, še posebej pri poslovnih novogradnjah, saj veliko podjetij za svoje prostore zahteva energijsko učinkovitost in močno trajnostno komponento. Tudi zasebni kupci želijo bivati v zdravih stavbah, ki ne obremenjujejo okolja in jim bodo omogočala zdravo bivalno okolje in varčnost pri energentih.

Zato iščejo nepremičnine z nizkimi stroški ogrevanja in hlajenja, dobro izolacijo ter morda zelenimi in trajnostnimi rešitvami, kot so sončne celice ali sistem za zajemanje deževnice.

Prav trajnostna gradnja, vrhunska opremljenost in možnost dodatnih storitev, ki jih ponujajo nepremičninski projekti podjetja Stoja, so lahko ključni dejavniki, zaradi katerih se boste odločili za eno od njihovih številnih odličnih nepremičnin.

Nepremičninski trg v Ljubljani je zelo dejaven in tudi zaradi Stoje je bogatejši za nekaj stanovanjskih in poslovnih projektov.

