Stanovalci zavohali plin, potem pa šok: gasilci odkrili, od kod prihaja

V torek ob 16.51 so gasilci GB Koper odšli v Lucijo zaradi vonja po plinu na Liminjanski cesti.



Ob stanovanjskem bloku je tako pokazalo prisotnost plinov v manjši koncentraciji do 30 ppm v intervalih, ko je zapihal veter. Ugotovili so, da je vzrok oziroma izvor plinov streha bližnje kemične pralnice nad likalnico, saj so na strehi pralnice z meritvami ugotovili, da plini presežejo tudi 1500 ppm.



Skrbniku pralnice, ki je bil med merjenjem tudi prisoten, so svetovali, naj zadevo v čim krajšem času uredi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: