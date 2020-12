Stanko Pušenjak: Okrog dve tretjini žensk bosta lahko po cepljenju nekaj časa, morda tudi trajno, neplodni

Eden najbolj priznanih in splošni javnosti znanih slovenskih ginekologov dr.je s svojimi prijatelji na facebooku delil nekaj, kar bo gotovo nagnalo strah v kosti vsem ženskam.Ena izmed njegovih spletnih prijateljic mu je zastavila vprašanje, ali drži informacija, ki jo je zasledila v nekem intervjuju z oxfordskim razvijalcem cepiva proti covidu 19, da bo cepivo steriliziralo 70 odstotkov populacije. Odgovor slovenskega strokovnjaka jo je šokiral, saj je pritrdil besedam profesorjaNjegov zapis objavljamo v celoti:»Ni kaj dosti za komentirat, saj je vse jasno povedano. Cepiva v cca 2/3 primerih (70%) povzročijo tvorbo protiteles proti površinskemu proteinu virusa Sars-cov-2, ki je zelo podoben ali identičen beljakovini syncytin-1, katera je pomembna v plodnosti in v posteljici pri plodu, kar pomeni, da bo imunski sistem lahko napadal lastne strukture v jajčniku pri ženski in posteljici pri plodu, ki so pomembne za nadaljevanje vrste. Z drugimi besedami, okrog 2/3 žensk bi po cepljenju vsaj nekaj časa, morda pa trajno, lahko bilo neplodnih. Že samo teorija, da je to možno, bi morala prižgati vse semaforje na rdeče, tovrstne posledice pa bi se žal dalo ugotoviti šele po nekaj letih. Ignoriranje te možnosti je najmanj posledica konfliktov interesa razvijalcev in prodajalcev cepiv proti Sars-cov-2, samo upam, da ne še kaj več. Ker gre za informacije, ki niso podprte s strani vodilnih medijev niti stroke in se o tem nič ne razpravlja niti med posvečenimi, je nemogoče preveriti, kaj od tega je res, ampak če tega niti nihče jasno ne demantira, je problem dovolj velik, da ga velja upoštevati. pri tem cepljenju gre namreč za doslej največji eksperiment na človeštvu do zdaj in uradna stroka pri tem sodeluje na globalni ravni kot je nekoč pred 80 leti v III. Rajhu z režimom sodelovala medicina. A tisto so bili eksperimenti na nekaj 100.000 ljudeh, tokrat gre za eksperiment na človeštvu.«Odgovoru je sledilo vprašanje, ali so k temu nagnjena tudi protitelesa, ki se tvorijo po okužbi, ali gre zgolj za specifičnost cepiva oziroma protiteles, ki se tvorijo po cepljenju. Pušenjak je odgovoril, da ne ve, in dodal, da redka poročila o posameznikih, ki so zboleli dvakrat, kažejo na isti problem, ker je potek druge bolezni pogosto težji.