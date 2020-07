Stanje v Hrastniku se zaostruje, direktor in župan opozarjata

Sedem oskrbovancev iz Doma starejših Hrastnik, ki so okuženi z novim koronavirusom, so danes popoldne premestili na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, je v izjavi medijem danes pojasnil direktor doma Drago Kopušar. Hrastniški župan Marko Funkl pa je opozoril, da je eno od žarišč okužbe v občini blokovsko naselje Log na Hrastnikom.



V ponedeljek so po besedah Kopušarja odvzeli 77 brisov oskrbovancem in zaposlenim v domu. Analize so pokazale, da so se na novo okužili 10 oskrbovancev in ena zaposlena. Tako je v domu skupno z novim koronavirusom okuženih 18 oskrbovancev in sedem zaposlenih.



Ker v t. i. rdeči coni doma starejših nimajo dovolj prostora za namestitev vseh okuženih oskrbovancev, so ob informaciji o novih potrjenih okužbah v vodstvu doma za pomoč pri iskanju začasne rešitve prosili ministrstvo za zdravje. Skladno z dogovorom so tako sedem okuženih oskrbovancev premestili na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica.



»Naše stališče je, da bi bilo treba vse okužene oskrbovance doma namestiti zunaj domskih prostorov. A zdravstvena politika pravi, da je treba hospitalizirati le tiste, ki potrebujejo intenzivno nego,« je dejal Kopušar.