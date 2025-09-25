Štajerski Robin Hood privabil številne (FOTO)

OD LAŽI DO RESNICE

Predstavitev knjige Od laži do resnice o Francu Rihtariču. Če bi še živel, bi na dan predavanja praznoval 96 let.

V dvorani Muzeja Špital v Gornji Radgoni so pripravili zanimivo predavanje zgodovinarja, ddr. Ivana Rihtariča, ki je znova zatrdil, da zadnji na slovenskih tleh na smrt obsojen zločinec ni bil ustreljen. Zbralo se je veliko domačinov in tistih, ki jih zanimata zgodovina in usoda štajerskega Robina Hooda, Franca Rihtariča, ki so mu sodniki dokazali več deset kaznivih dejanj, med drugim, da je na radgonskem mostu ustrelil mejnega miličnika Bartola. Ddr. Rihtarič, ki sicer ni v sorodstvu z glavnim protagonistom predavanja, je podrobno predstavil Frančevo razgibano življenje, če bi še živel, bi ...