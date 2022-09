Štajerski plesi na češkem gradu

Kulturniki iz Svete Ane v Slovenskih goricah so se vrnili s festivala v Pragi, kjer so, kot pravi Mojca Simonič, podpredsednica KD Sveta Ana, preživeli čudovite štiri dneve. Na Češko so se odpravili s folkloristi KUD Vrisk iz Apač ter moško komorno zasedbo KD Destrnik.

Prevzeli so festivalski tabli.

Na odprtju so zbrane v kongresni dvorani hotela nagovorili direktor festivala Slovenija v Pragi Aleš Breznikar, veleposlanica Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša in organizatorji. »Veleposlanici in direktorju festivala smo predali darili – košari domačih, aninskih dobrot,« pravi Simoničeva in pojasnjuje, da so nadvse hvaležni občanom, ki so nesebično prispevali okusne domače pridelke. »Napolnili smo ju s knjigama Sveta Ana skozi čas ter o Postiču, ki ju je prispevala občina, dodali smo med in marmelado družine Rejak Breznik, Anine penine gostilne Eder-Kramberger, olje in bučni namaz Oljarne Kolarič, kis in sok Kmetije in kisarne Simonič ter Anin čaj iz čajnice Kolarič.«

Imeli veliko čas S folklorno skupino sta nastopili tudi namestnica veleposlanice Nika Rotar in Michaela Štědrá s praškega gradu.

Prvi festivalski dan so sklenili v družbi 600 kulturnikov iz vse Slovenije, ko so spoznavali delovanje drugih društev na področju kulture in stkali vezi za sodelovanje v prihodnosti. Drugi festivalski dan je bil namenjen ogledu mesta ter vožnji z ladjico. »Najprej smo se peljali po reki Vltavi, nato nas je vodnik vodil po praškem gradu. Obiskali smo čudovito katedralo sv. Vida, se sprehodili čez Karlov most in po Zlati ulički, kjer je hiša pisatelja Franca Kafke,« so navdušeni člani.

Ob koncu dneva je bil za naše društvo pomemben dogodek, pravi Simoničeva, saj se je odvil koncert, na katerem je nastopil Cerkveno–prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana s skrbno izbranim repertoarjem. »Imeli smo veliko čast, saj smo bili med izbranimi in smo nastopili v cerkvi Srca Jezusovega, ki jo je zasnoval Jože Plečnik,« pripoveduje sogovornica. Pevski zbor od svojega trinajstega leta vodi Natalija Šijanec, akademska cerkvena glasbenica.

600 udeležencev iz Slovenije je bilo.

Tretji festivalski dan so se dopoldne odpravili na praško tržnico, kjer so si ogledali, kako Slovenijo predstavljajo druga društva, popoldne pa so posvetili urejanju in pripravi na nastop folklorne skupine KD Sveta Ana. »Na praškem gradu smo zaplesali vzhodnoštajerske plese. Pred nastopom nas je nagovoril direktor festivala in razkril, da si želita zaplesati tudi gospa s praškega gradu Michaela Štědrá in namestnica veleposlanice Nika Rotar. Folklorniki smo prilagodili zaključek naše odrske postavitve in ju vključili v naš ubrani nastop, gospe pa sta bili nad presenečenjem izrazito navdušeni,« so še povedali v društvu.