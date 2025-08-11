Košček Štajerske v središču prestolnice

Ko se vonj sveže pečenih dobrot iz Odprte kuhne v Ljubljani preplete z aromami vrhunskih štajerskih vin, nastane prava mestna kulinarična pravljica. Letos se ji prvič pridružujejo vinarji iz Združenja vinorodna Štajerska, ki bodo od pomladi do jeseni vsak teden na Pogačarjevem trgu obiskovalcem razkrivali svoj svet okusov. Tako se v središče prestolnice seli košček Štajerske – regije, v kateri vino, kulinarika in turizem dihajo kot eno. Silvo Žižek iz združenja pove, da želijo s sodelovanjem na dogodkih, kot so Salon Sauvignon Ptuj, Salon VinDel v Mariboru, Slovenski festival vin in seveda Od...