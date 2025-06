Štajerska avtocesta spet odprta

Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri so odstranjene, so sporočili z Darsa. Ostaja daljši zastoj med Celjem vzhod in Slovensko Bistrico jug v obe smeri.

Pot od Maribora do Ljubljane so podaljša za skoraj uro.

Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na cestah skozi Slovensko Bistrico, Lesce - Bled in Šmarje - Koper v obe smeri.

Od danes do vključno 7. septembra bo sicer omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, poleg nedelj in praznikov veljala tudi ob sobotah. Ob sobotah bo veljala od 8. do 13. ure (na določenih primorskih cestah od 6. do 16. ure), ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro.