Štajerka Ana je nova kraljica

Minuli konec tedna je v Zdravilišču Radenci potekal posebno svečan dogodek, ki so se ga udeležili številni visoki gostje, ki so tako ali drugače povezani s slovenskim vinogradništvom, vinarstvom in kulinariko. Na prireditvi, ki jo je organizirala in gostila družba Pomurski sejem, sta dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, okronala 25. vinsko kraljico Slovenije (VKS), Štajerko Ano Protner, krono pa ji je izročila Dolenjka Ana Pavlin. Predstavljala bo vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini. Ana Protner prihaja iz Malečnika pri Mariboru, že novembra lani jo je izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem, nosilec projekta, oblikuje s pomočjo predstavnikov pokroviteljev in stroke. Pri kronanju se je nekoliko zapletlo, ker je januarja, ko so to nameravali storiti, pri nas veljalo omejeno druženje.

Ekološki vinogradniki

Še ena slovenska lepotica je postala vinska kraljica.

Zato je nova kraljica, ki prihaja na slovenski vinski prestol iz vinorodne dežele Podravje, mariborskega vinorodnega okoliša, okronana šele zdaj. Z nagovorom se je od prestola poslovila Ana Pavlin, ki je v letih 2020 in 2021 iz znanih razlogov kraljevski dvor zasedala dve leti. Nova kraljica pa izvira iz znane vinogradniško-vinarske družine iz Malečnika. Njihova domača vinska klet z imenom Hiša Joannes Protner obdeluje 13 ha vinogradov, od tega polovico ekološko. Ana Protner je v delo z vinom vpeta že od mladih nog. Nadaljuje ga kot študentka. V letu 2020 je diplomirala na Turistici Portorož in se trenutno izobražuje na magistrskem študijskem programu, smer marketing – management, na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V letih 2018–2020 je bila tudi mariborska vinska kraljica.

13 ha vinogradov obdelujejo.

Po svečanem nagovoru in prisegi je Ani Protner najprej čestital pokrovitelj avtomobila Dušan Rajh. Avto Rajh – Ford ji je za čas enoletnega mandata predal ključe kraljevske kočije, avtomobila ford ecosport active. Sledil je nagovor pokrovitelja kraljičinega vina Boštjana Protnerja. Vino 25. VKS je vrhunsko belo vino z zaščitenim geografskim poreklom: renski rizling, suho, letnik 2019. Novi kraljici Ani sta čestitala in zbrane nagovorila Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, in Vesna Maučec, direktorica hotelov Zdravilišče Radenci. V imenu dosedanjih VKS ji je čestitala ena izmed predhodnic, 22. VKS Katarina Pungračič iz Haloz. Med častne člane so jo sprejeli tudi sommelierji. Na svečani prireditvi, ki jo je povezoval Stane Kocutar, mestni viničar Maribora in skrbnik najstarejše trte na svetu, je za glasbeni program slovenskih zimzelenih napevov poskrbela pomurska zasedba Falajček.