Štajerci navdušili v Ljubljani (FOTO)

V torek so se v Festivalni dvorani v Ljubljani na prvem festivalu štajerskih vin Best of Štajerska zbrali vinoljubi, vinski hedonisti, kuharski mojstri in gostinci in okušali najboljša vina iz kleti 29 vrhunskih štajerskih vinarjev.

Projekt Best of Štajerska je zasnovan z namenom ustvariti izvrsten tradicionalni dogodek in kanal skupnega komuniciranja štajerskih vinskih in kulinaričnih doživetij ter predstaviti vinorodni okoliš Štajerska Slovenija kot vrhunsko vinsko destinacijo in privabiti še več domačih in tujih gostov. Natalija in Borut Cvetko, pobudnika in organizatorja projekta, sta pred dogodkom povedala: »Dolgo je tlela želja, da se s skupnim nastopom, združeni, Štajerci predstavimo v Ljubljani. S tistim najboljšim, kar prihaja iz vinogradov, ujetih v sonce, kjer se s srčnostjo pridelujejo najboljša vina Štajerske.«

Ekipa restavracije Bro'Sis je poskrbela za štajersko kulinariko malo drugače.

Odlična priložnost

Festival se je izkazal kot odlična priložnost za spoznavanje izjemnih vin in kulinarike. Predstavili so se vrhunski vinarji, ki verjamejo v dobre skupne zgodbe in moč povezovanja. Radgonske gorice, Hiša Stare trte, Hiša vin Emino, Puklavec Family Wines, Vinogradništvo Cvitanič, Vina Fleisinger, Steyer vina, Vina Mramor, Meranovo – FKBV Maribor, Familija Estate, Verus vino, Vino Leber, Vinogradništvo Mulec, Dveri-Pax, Vino Krajnc, Vinarstvo Hafner, Vino Valdhuber, Vina Falot, Vina Maro, Meum Winery, Vino Jarc, Frešer vino, Vinarstvo Toplak, Ptujska klet, Vino Mukenauer, Kobal vina, Vino Kušter ter Vinag 1847 in Zlati Grič so skupaj z organizatorji spisali uspešno zgodbo, ki želi postati tradicionalna.

Nekdanji smučarski as Filip Flisar in njegova srčna izbranka Sara Domajnko sta predstavljala svoj produkt, pohorsko šunko.

»S strahom smo se lotili tega izziva, vendar sem izjemno ponosna na vse pogumne Štajerce, ki so se odločili z nami stopiti na to pot. Srčno verjamem, da je to eden izmed prvih takšnih dogodkov, ki mu jih bo sledilo še mnogo. Tako po Pubecu še z enim dogodkom premikamo meje in gradimo nove trende, s katerimi postavljamo vinorodni okoliš Štajersko Slovenija na sam vrh vinskih destinacij,« je o skupni zgodbi, ki se je izkazala za vrhunsko idejo, povedala Natalija Cvetko.

Natalija in Borut Cvetko širita dobro ime Štajerske po Sloveniji in svetu.

Fuzija okusov

Gostje so imeli izjemno težko nalogo: izmed skoraj 90 vzorcev vrhunskih vin poiskati svojega favorita. Ob tem pa je potekala še mala šola vinske degustacije, na kateri je Franc Žgur, sommelier in lastnik Deliza, poglobljeno in strokovno predstavil spoznavanje sveta vin. Gostje seveda niso uživali le v vrhunskih vinih, temveč tudi kulinariki.

Na odru sta za glasbene presežke skrbela izjemna Mate Bro in Karin Zemljič, publiki znana kot Duo Okustični.

Filip Flisar, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, je povabljence razvajal s svojo pohorsko šunko, ki jo je nedavno postavil na trg, in tako nakazal, v katero smer bo nadaljeval svojo poslovno pot. Za fuzijo okusov in predstavitev štajerske kulinarike kot moderne in trendovske ponudbe je poskrbela mariborska restavracija Bro'Sis, ki je samo še dodaten razlog, zakaj se splača obiskati štajersko prestolnico, mesto najstarejše trte na svetu. Večer ne bi bil popoln, če za glasbo ne bi poskrbela – Štajerca: Karin Zemljič in Mate Bro iz Dua Okustični.

Tudi mladi kuharski mojster Tomaž Bratovž je s prijateljem, pravnikom Lenartom Cvirnom, med štajerskimi vini našel svoje favorite.

Že jeseni se bodo štajerski vinarji zbrali v Mariboru in Ljubljani na tradicionalnem festivalu mladih vin Pubec, ki bo 27. oktobra na arkadah mariborskega gradu, 9. novembra pa še v ljubljanski Festivalni dvorani.

Novinar Peter Gregorčič in Aleksandra Pivec, nekdanja kmetijska ministrica, ki se je podala v vinske vode, sta prijatelja dobrega štajerskega vina.

29 vinarjev se je predstavilo.