Štafeta je z vrha Triglava zadnjič romala leta 1987: »To so bili zlati časi« (FOTO)

Čeprav dan mladosti danes uradno ni več praznik, se ga v nekaterih krajih še vedno živo spominjajo. Dan, ki so ga v nekdanji Jugoslaviji praznovali 25. maja kot rojstni dan predsednika Josipa Broza - Tita, je bil dolgo eden osrednjih v letu. Prerasel je v simbol mladine, enotnosti in prihodnosti države. Njegov najprepoznavnejši znak je bila štafeta mladosti – lesena palica, ki so jo najzaslužnejši mladi, odličnjaki, športniki, delavci, vojaki, prenašali po vsej državi in jo ob spremljavi množic slavnostno predali Titu na stadionu v Beogradu.

Številne prireditve

Po mestih in vaseh so se vrstile kulturne in športne prireditve, proslave, recitali in parade. Za marsikoga pa dan mladosti ni bil le politični ritual, temveč praznik veselja, ponosa in druženja. Po Titovi smrti je počasi izgubljal pomen, a marsikje še vedno živi, ponekod ga celo proslavijo z manjšimi prireditvami – tudi v Kotu pri Prelesju ob Kolpi. V tem mirnem kotičku Poljanske doline se že vrsto let srečujejo člani borčevskih organizacij Kočevja in Črnomlja ter krajevnih organizacij Zveze borcev za vrednote NOB Poljanske doline in Starega trga ob Kolpi.

Obujajo spomine na praznik ter na dogodke iz narodnoosvobodilnega boja, med drugim napad partizanskih enot na italijansko postojanko v utrjenem Starem trgu ob Kolpi. »Za marsikoga so s štafetami mladosti povezani prav posebni spomini. Za učence osnovnih šol iz Predgrada in Starega trga je bil ta dan pravi praznik. Najboljši – odličnjaki, športniki in šahisti – so sodelovali v štafetnem teku; razporejeni so bili ob takratni makadamski cesti od Brezovice do Starega trga.

To so bili zlati časi, pa naj kdor koli reče, kar hoče.

Vsak je tekel v spremstvu avtomobila in štafeto nesel nekaj sto metrov, nato jo je predal naslednjemu,« se z nostalgijo spominja Pavle Majerle Kukin, predsednik KO ZZB Poljanska dolina iz Predgrada. Tudi tisti, ki niso tekli, so bili del praznika – ob cesti pred šolo so pozdravljali in spodbujali tekače, ob poti so jih navdušeno spremljali tudi prebivalci bližnjih vasi. »To je bila prava svečanost za vse v dolini,« poudarja Majerle.

Letošnja prireditev je bila bogata s kulturnim programom. Na odru so se zvrstili nastopi folklornih skupin Lepa Anka iz Črnomlja in DU Kolpa Vinica, Grajskih pevcev, harmonikarjev in recitatorjev. Med okoli 200 zbranih je vkorakala Belokranjska partizanska četa pod vodstvom Marjana Kastelica, ki je požela bučen aplavz, navdušenje je bilo tudi ob glasbeni spremljavi in prepevanjem znanih domoljubnih Hej brigade, Počiva jezero v tihoti, Od Vardarja pa do Triglava, Vstajenje Primorske.

Poseben trenutek je bil prihod štafetne palice; prinesel jo je Dušan Zamida, dolgoletni predsednik kočevske borčevske organizacije, in jo predal Jožefu Jermanu iz črnomaljske. Ta jo je izročil Jožetu Kuretu, vodji kočevskih Socialnih demokratov, ta pa črnomaljskemu županu Andreju Kavšku.

12.500 mladih je sodelovalo v prvi štafeti.

»Lepo je ob tako tudi vremensko čudovitem dnevu ob naši žuboreči, zeleni Kolpi videti tako množico ljudi. Zagotovo imamo vsi lepe spomine na brezskrbno mladost in dan mladosti. Bilo nam je lepo. In da danes živimo svobodno, v svobodni državi. Hvala vsem, ki se trudite,« je zbrane pozdravil Kavšek. In zrecitiral Kettejev verz, verz zavezanosti idealom svobode in narodne zavesti: »Jaz temu cilju sem predan do kraja. Modrosti zadnji sklep zveni: svoboda in življenje tistemu sta dana, ki zanju vsakdan si pribori.«

Na pobudo mladine

Palica je nato potovala do Renate Butala, predsednice sveta Krajevne skupnosti Stari trg. In tako naprej. Janez Muhvič, upokojeni pilot s Hriba pri Sinjem Vrhu, je bil počaščen, da je štafeto nosil tudi kot mulec, ko so bosi capljali po šodru in zelenicah. Spomnil se je maršalovega časa. »Ta štafeta je replika izvirne, ki sem jo slučajno iztrgal iz pozabe. Narejena je bila iz kovine v nekdanjem Itasu, ponosu kočevskega gospodarstva, in je pot končala s smrtjo Tita 4. maja 1980,« je spomnil Zamida. »To so bili zlati časi, pa naj kdor koli reče, kar hoče,« so se trgale misli govorcev, ki so zlivali spomine na čas, ko je štafeta potovala skozi določene kraje, oni pa so bedeli na straži, stali ob cesti in jo pozdravljali.

Slovenci, ki so jo nosili Leta 1959 jo je maršalu predala 18-letna Stanka Kovačič, tedaj je bila tajnica v Cinkarni Celje, pozneje pa ena najbolj priljubljenih pevk narodnozabavne glasbe. Leta 1965 jo je do Tita ponesel olimpionik Miroslav Cerar, že naslednje leto pilot Mirko Anžel iz Trbovelj. Vojko Mahnič, delavec v izolski Mehanotehniki, je štafeto predal leta 1974. Zadnji je bil Ciril Zaplotnik iz Celja, 1982., ko jo je predal takratnemu predsedujočemu predsedstva SFR Jugoslavije. Štafeta je iz Slovenije proti Beogradu zadnjič, z vrha Triglava, potovala leta 1987.

Dotik simbola prijateljstva je bila nekakšna popotnica za življenje, so poudarili. »Dajem častno pionirsko in Titovo, da bomo štafeto še naprej nesli in tudi tako prebudili današnjo mladino, ki ji je spomin na tiste čase iztrgan. Povem pa, da nas je v Beli krajini veliko, ki stojimo za tem in se borimo, da se zgodovina ne bo potvarjala,« je obljuba Marjana Kastelica. Tovarišija iz čete mu je pritrdila. »Brez Tita ne bi bilo slovenske zastave, ki jo s ponosom nesem povsod. Naj živijo dan mladosti in naša srečanja, ki so vsako leto bogatejša,« je s simboli tistega časa med množico stopil domačin Rudi Šterk.

Štafeto mladosti so leta 1945 uvedli na pobudo mladine iz Kragujevca kot Titovo štafeto. V prvi je sodelovalo 12.500 mladih; Titu so prinesli devet štafetnih palic in Modro knjigo s podpisi mladine Šumadije. Do leta 1956 jih je Tito sprejemal pred Belim dvorom, od leta 1957 pa na stadionu JNA, ko je bil dogodek razglašen za dan mladosti.

