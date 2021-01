STA še brez plačila, vlada prelaga odločitev

Po oceni vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa se je odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zakonsko določen znesek bo STA zato nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje.



Po ustavitvi financiranja izvajanja javne službe STA od Ukoma je namreč državni zbor (DZ) konec decembra potrdil sedmi protikoronski zakon, ki je posegel tudi v zakon o STA. Na predlog koalicijske SMC so zaradi izognitve različnim interpretacijam vanj vnesli določbo, po kateri se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplačajo vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in to, da se ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.



»Iz pogodbenega razmerja, v katerem je Ukom izpolnjevanje svojih obveznosti lahko pogojeval z izpolnjevanjem obveznosti STA, se je spremenilo v upravno razmerje, v katerem je njegova obveznost financiranja STA nepogojna in v višini, ki jo enostransko določi STA v svojem poslovnem načrtu,« so zapisali danes na vladnem spletišču.