Srnici sta Maruši prinesli svetovno slavo (FOTO)

V Pomurju, Sloveniji in zunaj meja domovine odmeva izjemen dosežek fotografinje iz Radencev, 31-letne Maruše Puhek, ki je zmagala na prestižnem tekmovanju The World Nature Photography Awards 2025 (WNPA) in s tem osvojila naziv svetovne naravoslovne fotografinje leta. Zmago ji je prinesla fotografija dveh srn, ki tečeta skozi zasnežen vinograd v vasi Murščak na kapelskih vinorodnih gričkih.

Dobila je že vrsto nagrad. FOTO: BINE ŠEDIVY

Zmagovito fotografijo je posnela na mrzel januarski dan v vinogradu na Murščaku v Prlekiji. FOTO: Maruša Puhek

»Ko sem prejela sporočilo o nagradi, najprej nisem mogla verjeti. Večkrat sem preverila, ali gre za spam, prevaro, prepričana, da se je zgodila napaka. Ko sem dojela, da je resnično, sem planila v jok. Obšel me je močan občutek hvaležnosti do vseh, ki so verjeli vame. Nikoli si nisem mislila, da lahko takšno tekmovanje osvojim s fotografijo 'navadnih' srn, nastalo v mali vasici v Prlekiji. Večina nagrajenih fotografij običajno prihaja iz eksotičnih krajev in prikazuje redke živali in rastline, katerih imen sploh ne poznam. Presrečna sem, da sta tokrat prepričali preprostost in zgodba, ki odpira nešteto možnosti za interpretacijo. Ta nagrada je prišla ob pravem trenutku in mi pokazala, po kateri poti moram nadaljevati,« je po zmagi povedala Maruša, ki je srnici, ki tečeta skozi zasnežen vinograd na Murščaku, posnela v sklopu svojega projekta, imenovanega 366, ko je vsak dan prestopnega leta posnela eno fotografijo.

»Ta nagrada je prišla ob pravem trenutku in mi pokazala, po kateri poti moram nadaljevati,« je po zmagi povedala Maruša. FOTO: TINA BOŽIČ

Na potovanjih seveda ne počiva. Na fotografiji svetilnik na Škotskem. FOTO: MARUŠA PUHEK

»Bil je mrzel januarski dan, ko sem opazila dve srni, ki sta tekli skozi zasneženi vinograd. Naredila sem nekaj fotografij in bila razočarana, saj sem takrat imela le širokokotni objektiv – za takšen motiv pa bi potrebovala teleobjektiv. Šele kasneje, med urejanjem, sem prepoznala pravi potencial: širokokotni objektiv je omogočil, da prizor ni bil preveč približan, s čimer je zasnežena pokrajina ostala ključni del kompozicije. Fotografija je izstopala v svoji preprostosti in skoraj črno-beli estetiki,« je nastanek fotografije, ki ji je prinesla naziv svetovne naravoslovne fotografinje leta, opisala Maruša Puhek.

Za letos načrtuje drugo samostojno razstavo. FOTO: BINE ŠEDIVY

1000 DOLARJEV je prejela za zmago.

The World Nature Photography Awards velja za eno izmed vodilnih tekmovanj na področju naravoslovne fotografije, razdeljeno je na 14 kategorij. Letos je nanj prispelo več tisoč fotografij iz 48 držav. Ocenjevala jih je strokovna žirija in to je najbolj prepričala odlična fotografinja iz dežele treh srčkov. Maruši je tek dveh srnic poleg prestiža prinesel še nagrado 1000 dolarjev (955 evrov).