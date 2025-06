Srhljivo! Taksista brutalno zabodel v glavo in vrat, pred tem vprašal: »Si ti Srbin?«

»V življenju mu nisem nič naredil. Takrat sem ga tudi prvič videl. Niti kregala se nisva. Kasneje sem slišal, da naj bi mu kot taksist preveč zaračunal vožnjo iz Ljubljane do Domžal, kar ne drži. Plačati je bilo treba 9,30 evra. Je to res veliko za takšno razdaljo? Ampak tudi če bi bilo, je to lahko razlog, da te nekdo tako napade, kot je on mene?« S temi vprašanji se še danes, četudi je 19. marca letos od tistega grozljivega dogodka minilo že devet let, ukvarja 54-letni Milutin Bojić. Dveh parov prstov ne more več združiti. FOTO: Aleksander Brudar Njegovemu napadalcu, danes 30-letnemu Gašpe...