Srhljivo: poglejte posnetek, kako virus prizadene pljuča (VIDEO)

Pljuča so tisti organ, ki ga virus sars-cov-2 po do zdaj znanem najprej napade in najbolj prizadene, zato veliko pacientov potrebuje pomoč pri dihanju.V UKC Ljubljana so objavili računalniško tomografijo, ki kaže razliko med zdravimi pljuči in pljuči osebe s covidom 19, kjer so vidne lise. »V primerih pljučnic se mehurčki v pljučih napolnijo s tekočino in to vidimo kot zgostitve, kar lahko povzroči hude težave z dihanjem,« je pojasnilas kliničnega inštituta za radiologijo.Preberite tudi: