Srhljivo naključje: po postavitvi table o povojnih dogodkih zagorela hiša

PODTAKNJEN POŽAR

Na Petričku neznanec podtaknil požar v zapuščenem objektu. Dan prej so odkrili napis, kaj se je po vojni tam dogajalo z otroki.

Petriček, nekoč priljubljeno zbirališče Celjanov, takoj po vojni pa kraj, kamor so odpeljali otroke staršev, ki so jih odpeljali na Teharje, od tam pa večino v Hudo Jamo, je že dalj časa zapuščen. Predvčerajšnjim so v bližini odkrili spominsko tablo z informacijami, kaj se je po vojni tu dogajalo z otroki s Petrička. Včeraj ponoči je objekt, ne tabla, zagorel. »Na Petričku je izbruhnil požar na zapuščeni hiši. Ogled kraja požara še ni zaključen, zato vzrok zanj še ni znan,« je pojasnil Božidar Pezdevšek s Policijske uprave Celje. Zgorelo je ostrešje. Avto z mamo se je odpeljal in nikoli več ...