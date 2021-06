Danes ob 11.53 so v Simonovem zalivu v Izoli na plaži reševalci iz vode oživljali utopljenko. Na kraj dogodka so bili napoteni reševalci slovenske Istre, osebo pa so prepeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.

