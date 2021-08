Srhljive številke: toliko novih okužb v enem dnevu ni bilo od maja

V petek so pristojni opravili 2119 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 388 okužb. To je objavil sledilnik covida 19. Delež pozitivnih testov je bil 18,3-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 279,7, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 154.Število ljudi v bolnišnicah se povečuje, hospitaliziranih je 66 bolnikov. 15 jih potrebuje intenzivno nego.V državi je trenutno 3250 aktivnih okužb.