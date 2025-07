Srhljive grožnje poslancu, ki pravi, da ni proti Romom: »Si kdaj meu metek v čelo?«

Poslanec Nove Slovenije (NSi) Aleksander Reberšek je eden od poslancev, ki se je udeležil nedavnega shoda na Ježici v Ljubljani, ki ga je pripravila civilna iniciativa Zahtevamo varnost!, kjer so opozorili na na poslabšanje varnosti zaradi dejanj posameznih pripadnikov romske skupnosti.

Policija bi morala raziskati grožnje, tožilstvo pa jih procesirati po uradni dolžnosti, ker če si upajo groziti tudi poslancu DZ mislijo, da so nedotakljivi.

Morda je tudi zato deležen groženj. Kot je razkril na omrežju X, dobiva grožnje, »ker želim, da se otroci šolajo, ker želim, da zdravi ljudje delajo in ker si prizadevam, da se kršitelje kaznuje. Vsi Romi niso isti!«

Tako so poslancu sporočili:

»Si kdaj meu metek v čelo?«

»Sveče si kupi za naprej, ker predolgo ne boš imel življenja ...«

Reberšek sicer poudarja, da ni proti Romom, da pa je proti nasilju in da naj zakoni veljajo za vse enako.

Na objavo groženj se je odzval tudi bivši minister Matej Lahovnik. »Policija bi morala raziskati grožnje, tožilstvo pa jih procesirati po uradni dolžnosti, ker če si upajo groziti tudi poslancu DZ mislijo, da so nedotakljivi in če pravosodje ne bo ukrepalo bodo dobili potrditev, da so res in prešli z besed k dejanjem kar se že dogaja,« je zapisal.

Vrtovec: »Aleks, drži se, mi smo s tabo,«

Podporo poslanskemu kolegu je izrekel Jernej Vrtovec: »Ostro obsojam grožnje kolegu Aleksu, ki poziva k ureditvi romske problematike. Pozivam policijo in druge pristojne organe, naj raziščejo grožnje, ukrepajo in preprečijo nasilje, ki je preraslo vse meje. Nekateri Romi očitno menijo, da jim je vse dovoljeno. To je poziv tudi odgovornim v vladni koaliciji, naj se končno zganejo, ne opravičujejo več vse večjega nasilja, pač pa svoje državljane branijo in ukrepajo. To so dolžni, razmere pa so jim že davno tega ušle z vajeti. Pred zakonom bi morali biti vsi enaki, vse drugo je sramota, nesprejemljivo in nevarno. Aleks, drži se, mi smo s tabo,«.