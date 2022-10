Srednjeveški dan v zibelki Celjskih grofov (FOTO)

Tretji srednjeveški dan na gradu Žovnek je odprl prihod Žovneške konjenice, rdeča nit prireditve pa je bila napeta zgodba o zaprti čarovnici, ki je z ljubezenskim napojem očarala viteza in je bila kljub številnim bitkam za osvoboditev obsojena na grmado.

Dvorne plesalke.

Tri zvezde v slovenskem grbu izhajajo z gradu Žovnek.

Ker je z napojem očarala viteza, so jo obsodili na grmado.

Povezovalka je bila Jasmina Roter Jager v vlogi grajske gospe Heme, v programu je sodelovalo okoli 100 nastopajočih. S srednjeveškimi plesi so dogajanje popestrile plesne skupine, ki delujejo v okviru društva Cesarsko kraljevi Ptuj, in sicer Pellegrina, skupina iz Kulturnega društva Lonca iz Škofje Loke ter plesna zasedba članov Vitezov Šaleške doline.

V taboru Vitezov najemnikov celjskih knezov, ki so z vitezom Petrom Koželjem na čelu eni ključnih akterjev pri zgodbi in bitkah, so se lahko obiskovalci preizkusili v viteškem mečevanju. Nepogrešljivi so tudi Maistri Marpurgi in Ojstriška gospoda, ki je s seboj pripeljala vedeževalko, slikarke in orientalski plesalki. Paža sta pekla kostanj, akrobatske vrline je predstavil dvorni norček Matjaž Kekec, obiskovalci so uživali ob predstavitvi živali. V programu so sodelovali člani Kulturno-zgodovinskega društva Žovnek, ki pod vodstvom Franca Kralja že 30 let obnavljajo grad in so zaslužni, da se lahko tovrstni dogodki sploh izvedejo. Pripravili so mini tabor, pekli palačinke, Kralj je vodil po razstavi Friderika in Veronike. Za lačne in žejne je poskrbela Žovneška krčma s pečenimi piščančjimi kračami, ajdovo kašo in medeno omako ter hladno pijačo.

Žovneška konjenica KK Mustang Gomilsko je bila paša za oči.

»Tri zvezde v slovenskem grbu izvirajo prav z gradu Žovnek. Največja zahvala, da je grad zdaj takšen, kot je, in da imamo lahko takšen dogodek, pa gre Kulturno-zgodovinskemu društvu Žovnek Braslovče, ki tako rekoč že 30 let prostovoljno vsako nedeljo obnavlja ta grad,« je poudaril župan občine Braslovče Tomaž Žohar.

Obnovljeni sprednji del gradu Žovnek je čudovita kulisa.