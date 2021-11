Arso izdal opozorilo, v Piranu morje kamenjalo parkirišče (VIDEO)

Morje je že poplavilo nekatere predele piranske obale, a za zdaj ni bilo nič hujšega. Najvišjo plimo lahko v Piranu pričakujejo danes, ko obstaja možnost, da bo zalilo nižje predele, zato so prebivalce pozvali, naj si še pravočasno zagotovijo protipoplavno zaščito.

Morje nametalo kemenje, težko tudi po kilogram ali dva. FOTO: Zaslonski posnetek

V torek je proti jutru okrepljen veter z morja na obalo nametal precej kamenja. Po poročanju TV Koper je zalivalo vzdolž Prešernovega trga, močan jugo pa je nametal na nabrežje kamenje, težko tudi kilogram ali dva, tako da so ga morali fizično odstraniti.

Gladina morja se bo danes med 19. in 22. uro spet dvignila. Poplavilo bo nižje dele obale, po obvestilu Arsa, v višini okoli 30 centimetrov. Po napovedi agencije za okolje se še povišana morska gladina in prelivanje pričakujejo vse do četrtka, in sicer v podobni višini.

​