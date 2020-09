Delo policistov je pestro, večinoma imajo opraviti z ljudmi, včasih pa na pomoč priskočijo tudi živalim. To se je zgodilo ponoči, ko so kranjski policisti v okolici Vodovodnega stolpa pomagali kozici, ki je tavala po mestu.»Morda tudi njih kdaj nosi luna, ampak sedaj je na varnem,« so hudomušno zapisali, saj je bil ravno te dni polna luna. Kranjski policisti so kmalu sporočili še novico, da so našli lastnika.To pa ni prvič, da so policisti pomagali živalim. Katerim nesrečnikom so že, si oglejte v spodnjem videu.