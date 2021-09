Ob 1.33 se je pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe na območju naselja Zagorica v občini Dobrepolje, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Zagorica in Videm so pogrešano osebo našli v gozdu nepoškodovano.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: