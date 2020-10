Sredi noči se je oglasil Janša in sporočil, kaj je z ukrepi

13 izjem za prehajanje občinskih meja



1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore (družinski člani, starševska skrb, stik z otrokom),

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.



»Nihče ne bo ostal brez oskrbe«

Malo pred 1. uro zjutraj je po sestanku ožje skupine ministrov in posvetovalne skupine na Brdu pri Kranju o stanju epidemije novega koronavirusa v državi premiersporočil, da so ukrepi, sprejeti pred tednom dni, podaljšani za en teden, saj bo glede na projekcije število obolelih za covid-19 vsaj še nekaj časa naraščalo.»A če bomo dosledni in bomo vsi z odgovornim obnašanjem podprli napore zdravstvenih delavcev, lahko čez 7 do 10 dni pričakujemo postopno sproščanje,« je še napovedal Janša.Preberite tudi:Več o podaljšanju ukrepov bo po napovedih vladnega govorca za covid-19razkritega na petkovi vladni dopoldanski tiskovni konferenci. Kaj napoved Janše pomeni za šolarje, do takrat ostaja še nejasno, saj imajo ta teden krompirjeve počitnice. Skoraj zagotovo se ne bodo vrnili v šolske klopi, vprašanje pa je, ali se jim bodo počitnice za en teden podaljšale ali pa se bodo šolali na daljavo.- prepoved prehajanja občinskih meja (13 izjem lahko preberete na spodaj v okvirčku),- zaprtje vrtcev, razen za nujne izjeme,- zaprtje gostinskih obratov, z izjemo dostave in prevzema hrane, hotelov (z izjemami za poslovne delegacije, diplomatske in športne profesionalne ekipe), trgovskih centrov (z izjemo živilskih trgovin, trgovin z gradbenim materialom, hrano za živali in kmetijskimi potrebščinami),- prepoved vseh prireditev, maš z verniki, porok ...,- omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro zjutraj,- prepoved zbiranja nad šest ljudi,- nošenje maske na javnih krajih, razen na zelenih površinah, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre.Pred sestankom na Brdu pri Kranju si je Janša ogledal še zadnje priprave na povečanje kapacitet v bolnišnici na Golnik in zagotovil, da nihče ne bo ostal brez potrebne zdravstvene oskrbe. »Hvala vsem v belih in modrih haljah, ki kljub vsemu zmorete. Slovenija stoji za vami,« se je zahvalil zdravstvenemu osebju. Minister za zdravjepa je sporočil, da so v četrtek bolnišnicam dobavili 60 kompletov dodatne opreme za ventilatorje, »kar pomeni, da bodo uporabni tudi za zdravljenje covid-19 bolnikov. Posteljne kapacitete skupaj z bolnišnicami povečujemo dnevno, zagotovili smo dodatnih 37,8 milijona evrov za opremo. Hvala ekipi, delajo 24/7.«Preberite tudi: