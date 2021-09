Sredi Ljubljane prometni zamašek, gneča bo velika

Dela na gorenjski avtocesti. FOTO: @infopot

V središču Ljubljane se bodo v sredo, 15. septembra, začela dela, zaradi katerih bo promet močno oviran. Dela se bodo izvajala na Celovški cesti od križišča s Prušnikovo ulico pri cerkvi do vključno nadvoza čez ljubljansko severno obvoznico.Na delu vozišča, kjer bodo potekala dela, bo promet potekal po enem pasu, v nasprotni smeri pa nemoteno po dveh voznih pasovih. Obnovo, ki bo potekala v več fazah, bodo zaključili predvidoma novembra letos.V sklopu del bodo izvedli obnovo voziščne konstrukcije, ki bo obsegala rezkanje in zamenjavo obrabno-zaporne plasti z novim asfaltom ter globinsko sanacijo posedkov in globljih razpok. Obnovili bodo tudi obstoječo prometno signalizacijo in izvedli debeloslojne talne obeležbe.V času izvajanju gradbenih del na desnem voznem pasu bodo dela potekala tudi na avtobusnem postajališču. Avtobusno postajališče bo začasno urejeno na desnem pasu (kot niša znotraj gradbišča), so pojasnili pri Darsu. V času izvajanju gradbenih del na levem voznem pasu pa bo uporaba avtobusnega postajališča potekala nemoteno.Gradbena dela na območju križišč bodo potekala v celotni širini dvopasovnih smernih vozišč s popolno zaporo priključne lokalne ceste. Obvoz priključne ceste bodo uredili po vzporednih lokalnih cestah na sosednje križišče. Kot so še navedli pri Darsu, bodo dela v območju križišč potekala izključno med vikendi oziroma dela prostimi dnevi, ko so prometne obremenitve manjše.Od ponedeljka, 13. septembra, do sobote, 18. septembra, pa bo med 7.30 in 18. uro promet na odseku gorenjske avtoceste A2 med Brezjami in Podtaborom proti Ljubljani zaradi del potekal le po enem pasu.