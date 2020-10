Sredi Ljubljane potrgali 700 kilogramov grozdja

400 steklenic bodo najmanj napolnili.

Razdelili si ga bodo trgači

Dobro hrano je pospremila glasba.

Vino, ki nastane iz sort žametna črnina in modra frankinja, je podobno cvičku.

Simbolna točka mesta

Ženska moč: Goga Jorgačević (levo) in znana gostinka Tatjana Železnik

»Vino nosi v sebi povezovalni faktor. Ne prepiri ne korone, nobene takšne stvari ne ustavijo nečesa, kar prinaša tako dobro sporočilo, kot ga v sebi nosi vino,« je prepričan znani posavski vinar. Vsako leto znova to dokazuje tradicionalna trgatev pri znanem ljubljanskem gostišču Portal, ki stoji na meji med staro in novo Zaloško cesto. Družba okoli sto starih znancev in prijateljev, vsak od njih je lastnik približno petih trt v vinogradu, z vsakoletno udeležbo zvesto ohranja pri življenju to čudovito misel in poskrbi za rojstvo najnovejšega letnika vina prijateljev – žlahtne kapljice, podobne cvičku, ki jo iz grozdja iztisnejo in v vino pridelajo prav v Mastnakovi vinski kleti.Zgodba z vinom prijateljev se je rodila v prvi polovici prejšnjega desetletja. Z gradnjo vinograda v osrčju prestolnice so sodelujoči ovekovečili prav poseben dogodek, zaščito cvička. Pomembno vlogo pri ideji in izvedbi je imel enolog in nekdanji generalni direktor farmacevtskega podjetja Krka, že pokojni, ki mu je na vsaki trgatvi namenjen poseben aplavz. Vlogo enologa je že v začetku prevzel Zdravko Mastnak, še en pomemben člen v verigi pa je bil seveda lastnik Portala, gostitelj in duša Portalovih trgatev. Slednji vsako leto pripravi trgačem pravo pojedino s praženim krompirjem in slastnimi srbskimi specialitetami, dušo pa nahrani z dobrim vzdušjem in živo glasbo, in letošnje leto ni bilo nobena izjema. Marljive roke so v manj kot uri potrgale okoli 700 kilogramov grozdja, z zvrhano polnimi zabojčki pa so takoj napolnili tovorno vozilo, namenjeno proti Posavju. Še isti večer so ga sprešali in vino shranili v klet, kjer bo zorelo približno do novega leta. Letos bo iz ljubljanskega grozdja po oceni vinarja nastalo od 400 do 500 steklenic; med seboj si jih bodo razdelili trgači.»Ocenjujemo, da bo to prav dober letnik,« nam je zaupal Mastnak. Vino, ki nastane iz sort žametna črnina in modra frankinja, je podobno cvičku. »Ni pa to cviček, ker ni znotraj dimenzij geografskega porekla in tudi lega tega ne dopušča. Kar pa dopušča, je, in tega nam nihče ne more vzeti, velika duhovna hrana,« sklene vinar.Ker je trgatev priložnost za druženje znancev in prijateljev, ki se čez leto pogosto nimajo časa videvati, v prijetni družbi ob žlahtni kapljici privre na dan morje spominov in zanimivih zgodb, ki družbo povezujejo v eno. Ena takšnih je tudi o nastanku slovite gostilne z vinogradom. »Ko smo okoli leta 1990 delali fužinski most in prenavljali fužinski grad, je sočasno nastajala nova Zaloška cesta in je stara cesta, ki je bila ob bregu Ljubljanice, postala odrezana od življenja. Strinjali smo se, da je odlična ideja, da bi Ljubljanica postala nekakšna zelena os s sprehajališči. In ob teh sprehajališčih bi bile gostilne. Takrat je Momo že imel gradbeno dovoljenje za gradnjo v Polju. Rekel sem mu, zastonj ti naredim načrte, če bi gostilno naredil na tej lokaciji,« se skorajda udarniških začetkov Portala spominja eden od trgačev, arhitekt. Podporo projektu je dal tudi tedanji območni župan. Vse drugo je zgodovina. »Mi smo dali lupino, Momo pa jo je začel dopolnjevati. Navsezadnje z vinogradom, ki je postal simbolna točka,« še doda Gabrijelčič.