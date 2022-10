Sredi Ljubljane dišalo po Primorski (FOTO)

V središču prestolnice je že sedmo leto zapored potekala kulinarična prireditev Po primorsko. Na Pogačarjevem trgu so se primorska živilska podjetja in zadruge obiskovalcem predstavili z brezplačnimi degustacijami kakovostnih domačih živilskih izdelkov in vin.

Slastne mesnine iz Posočja.

Sočna, barvita, okusna in raznolika – mediteranska kuhinja, ki velja za eno bolj zdravih, je svoj pečat zagotovo vtisnila na koščku najbolj severnega Sredozemlja, naši Primorski, ki je polna temperamenta. Mediteransko okolje na stičišču različnih dežel daje primorskim jedem in vinom poseben pečat. Tradicionalne recepte oživljajo in ohranjajo tudi primorska živilska podjetja in zadruge, ki se že od leta 2015 s svojimi izdelki v tednu, ko zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini, širši javnosti predstavljajo v osrčju Ljubljane.

Štiristo družin, združenih v Klet Brda, na strmih pobočjih prideluje grozdje najvišje kakovosti.

Pivka perutninarstvo in Delamaris, Mlekarna Planika, Kras, Mlinotest, Vinakoper, Vinakras, Vinska klet Goriška brda, KZ Agraria Koper, KZ Tolmin in KGZ Idrija so ob besedi in zvokih primorskih glasbenikov razvajali brbončice številnih obiskovalcev. Na pokušino so bili mesne in ribje jedi, mlečni izdelki, testenine, zelenjava in sadje ter sonca polna primorska vina. »V Brdih pridelujemo vino že iz rimskih časov in za vinogradnike je trajnost pravzaprav način življenja. V času globalizacije in poplavi blaga od vsepovsod postaja lokalno pridelano na tradicionalen način iskano blago. V pobudi Po primorsko je skupina podjetij, ki deli vrednote trajnosti in lokalne pridelave, in to želimo s ponosom sporočati najširšemu krogu potrošnikov,« je povedal direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.

Rock and roll je mogoče igrati tudi na harmoniko, je pokazala zasedba Ne joči pevec.

Predstavniki podjetij, združenih pod blagovno znamko Po primorsko, se zavedajo, da njihovi kraji skrivajo številne gurmanske lepote in doživetja, ki pa jih tudi domači gosti šele počasi odkrivajo, in je zato takšno povezovanje, kot ga predstavljajo oni, zelo dobrodošlo za prepoznavnost primorske kulinarične ponudbe. Njihovi izdelki imajo poleg visoke stopnje kakovosti tudi sledljivost vzdolž celotne oskrbovalne verige, kar je izjemnega pomena, je povedal direktor KZ Tolmin Nikolaj Maver: »Kmetijska in živilska proizvodnja sta edino na Primorskem ostali v glavnem v slovenskih rokah. Izvor mleka, mesa, vin, zelenjave in sadja, dodatkov izdelkom je bil vedno osnovni pogoj za pravičen odnos do potrošnika. S ponosom lahko izdelujemo in predstavljamo najboljše izdelke iz najboljših, na primorskih kmetijah pridelanih surovin. Naši cilji so že dolgo znani: pridelati in prodati, kar zagotavlja kratka veriga, več dodane vrednosti in korektni odnosi v vsej verigi, od kmeta do potrošnika.«

Po primorsko ni samo dogodek. Je izmenjava informacij in medsebojna pomoč v dobro celotne skupnosti, so prepričani združeni predstavniki podjetij.

Sedmič so že organizirali prireditev.