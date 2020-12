Sredi epidemije del Slovencev na volišča

V Rogaški Slatini na pobudo Eve Žgajner in skupine volivcev poteka referendum o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev. Volišča so se odprla ob 7. uri, zaprla pa se bodo ob 19. uri. Po zagotovilih slatinske občine je poskrbljeno za vse epidemiološke ukrepe.



Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsej 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov. Po ustavi je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Samo en volivec na volišču Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.



Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.



Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo referenduma. Med drugim bodo poskrbeli, da bo na volišču istočasno samo en volivec in da se pri zamenjavi ne bo srečal z naslednjim, volivce pa bodo opozarjali, da se držijo predpisanih preventivnih ukrepov, v ta namen bo zagotovljen tudi nadzor. Le en kandidat V dolenjski Občini Mokronog - Trebelno pa volijo manjkajočega občinskega svetnika. Za njegovo mesto se bo v tamkajšnji deveti volilni enoti potegoval le kandidat Borut Knez, ki ga je predlagal SDS. Nadomestne volitve so sicer razpisali po odstopu enega od tamkajšnjih svetnikov. Volišča so odprta med 7. in 19. uro.



Tajnica volilne komisije Občine Mokronog - Trebelno Mojca Pekolj je povedala, da bodo nadomestne volitve v vaseh oz. naseljih Cikava, Jelševec, Čužnja vas, Mirna vas in Velika Strmica. Na tem volilnem območju lahko voli 245 volilnih upravičencev.



Gre sicer za ponovne nadomestne volitve občinskega svetnika, saj so te prvič razpisali že za 25. oktober, a občinska volilna komisija zanje ni prejela nobene kandidature. Nadomestne volitve so razpisali po odstopu občinskega svetnika Dejana Jereleta (Zeleni Slovenije).