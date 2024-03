Sredi belega dne ji je iz rok izpulil torbico

V petek, nekaj pred 15. uro, so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v Trbovljah. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec pritekel do oškodovanke in ji iz rok strgal torbico, ter s kraja pobegnil.

V opisu so zapisali, da je bil moški star okoli 18 let, zelo suhe postave, visok med 180 in 190 cm imel je svetle lase. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.