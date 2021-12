Srečevali so se pred slikarskimi platni

V Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona so postavili razstavo del, ki so nastala na letošnji Mini likovni koloniji Pomurja na temo Srečevanja. Odprta bo ves december, ogledati pa si jo je mogoče vsak dan po predhodni najavi in ob upoštevanju pogoja PCT.

»Letošnja Mini likovna kolonija Pomurja je tako kot lani potekala pri nas v Gornji Radgoni, in sicer smo ustvarjali v tukajšnjem mestnem parku. K sodelovanju smo povabili vse pomurske likovnike, prav tako stanovalce in delavce DSO Gornja Radgona. Razstavljenih je 15 slik, pet so jih ustvarili stanovalci in delavci doma, sicer pa je sodelovalo 16 ustvarjalcev,« nam je povedala vodja OI JSKD Gornja Radgona Simona Pirc Katalinič in dodala, da uradnega odprtja razstave zaradi znanih razlogov ni bilo. Izdali so katalog z ustvarjenimi deli, objavili bodo tudi virtualni ogled razstave.

Avlo DSO Gornja Radgona krasijo izdelki mini likovne kolonije.

Mentorica kolonije, akademska slikarka Aleksandra Fekonja, je pojasnila, da je tema Srečevanje vedno zanimiva za ustvarjanje. »Srečevanje je samo po sebi bistvo vsake likovne kolonije. Pa ne samo kolonije. Srečevanja so bistvo vsakega zdravega načina življenja, so temelj vsake skupnosti, napredka, družine. Funkcije srečevanj so sobivanje, povezovanje, sodelovanje, komunikacija, razumevanje,« poudarja Fekonjeva.

Ustvarjali so v poljubnih tehnikah.

Srečevanja so pomembna, da kot individualna bitja z lastnimi idejami in razmišljanji srečamo posameznike s podobnimi stremljenji ali pa se srečamo z drugačnim mišljenjem in drugačnimi pristopi, kar nas lahko obogati in nam razsvetli lastno pozicijo v družbi in svetu. »In samo dobro se rodi, če so v ta proces vključeni razumevanje, sprejemanje in spoštovanje. Ključna so srečevanja. Pripravljenost prepustiti se nečemu novemu, srečati ljudi z nekoliko drugačnimi idejami – to so si dovolili ustvarjalci v radgonskem parku,« razlaga umetnica in dodaja, da so udeležence različne poti pripeljale k skupnemu ustvarjanju. Sicer vsak po svoje, na svoji poti, a združeni v isti plemeniti ideji. Združeni v različnosti, isti v drugačnosti. In to se odraža tudi v njihovih delih.