Srečanje nekdanjih policistov in stražnikov

Po ljudski modrosti velja ponedeljek za najdaljši dan v tednu. In prav na prvi delovni dan so se člani Kluba Maksa Perca Maribor odzvali povabilu kolegov Društva upokojenih delavcev mejne straže in policije Nagykanizsa (po slovensko Velika Kaniža) na Madžarskem. V Murski Soboti so se jim pridružili še tamkajšnji stanovski kolegi. Za dobro razpoloženje na avtobusu je skrbel harmonikar Stanko, član murskosoboškega kluba. V Veliki Kaniži so jih pričakali in prijateljsko sprejeli madžarski stanovski kolegi. Zbrali so se v restavraciji kulturnega centra, kjer jih je nagovoril župan. Predsednikoma klubov iz Maribora in Murske Sobote je izročil praktična darila.

Po uvodnih nagovorih župana in organizatorja so se okrepčali s toplo malico in napitki. Sledil je voden ogled, vodnica jih je popeljala po mestu ter jim predstavila zgodovinske, kulturne in naravne znamenitosti. V mestnem parku so položili venec k spomeniku ter se poklonili padlim borcem. Vstopili so tudi v pokrajinski muzej, ki se ponaša z uglednimi razstavami s področja povezanosti človeka z glino, lesom, oblačili in drugim. Obiskal in pozdravil jih je direktor policijske uprave. Sledila sta kosilo in nazdravljanje. V kulturnem programu ni manjkalo glasbe, petja, plesa ter igranja na solo kitaro in harmoniko. Vrhunski nastopi mladih pevk in plesalk so poskrbeli za prijetno razpoloženje zbranih. Tudi filmska glasba, ki jo je iz strun svoje kitare izvabljal izkušeni kitarist, je prispevala k dobremu vzdušju; a ko je izpod prstov njihovega Stanka zazvenel glas harmonike, so se zbrani razživeli in se podali na plesišče.

Predsednika mariborskega in murskosoboškega kluba sta se na koncu druženja zahvalila gostiteljem, posebej predsedniku društva Lászlóju Bíróju ter mu izročila spominska darila. Za prevode je poskrbel prevajalec Tibor, član kluba Murska Sobota. Iz tega razloga je Mirko Ploj v svojem zahvalnem govoru organizatorjem srečanja povedal, da sta glasba in ples res univerzalna jezika, saj so glasbene in plesne točke kulturnega programa v celoti razumeli in so jih razveselile. Skupaj so ugotovili, da je ta dolgi ponedeljek še prehitro minil. Ostali pa so spomini, pa tudi vse videne in dokumentirane fotografije bodo še dolgo pripovedovale o dolgo pričakovanem srečanju stanovskih kolegov z obeh strani meje.