Srečali so se ljudski godci

Srečanje je namenjeno sodelovanju med skupinami, ohranjanju slovenske narodne pesmi in druženju ljudskih pevcev tako doma kot v mednarodnem prostoru. Letošnje je bilo tretje po vrsti in upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala,« pove Drago Sivka, predsednik Društva harmonikarjev, kitaristov in basistov (DHKB), ki ima 30 članov. »In prav vsi smo se trudili, da smo pripravili tretje mednarodno srečanje ljudskih godcev pri domu na Svetini, ki je uspelo nad vsemi pričakovanji,« je strnil misli po prireditvi.

Dogodek se je začel s pohodom Inplaninec v Zagradu pri Celju, od koder so se pohodniki, tudi s pomočjo prostovoljcev, saj je bilo med njimi veliko invalidov, podali proti prireditvenemu kraju, domu na Svetini. Mimogrede so se ustavili pri cerkvi Marije Snežne na Svetini, kjer jih je sprejel župnik Vinko Kraljič in jim povedal nekaj o njeni zgodovini, zatem pa so pot nadaljevali do doma na Svetini. Zbrane ljudske godce je že v Celju pozdravil celjski podžupan Vladimir Ljubek, veseli so bili tudi delegacije iz avstrijskega Priberka. Srečanje se je začelo ob 13. uri, ko je zaigrala domača pihalna godba, sledilo je nekaj nagovorov, med drugim je prisotne nagovoril in pozdravil župan občine Štore Miran Jurkošek. Jurček Novak iz dua Simi je zaigral himno slepih in zaželel vsem varen korak ter se zahvalil prostovoljcem za pomoč, da lahko tudi slepi in slabovidni obiščejo hribe. »Zelo radi pridejo med nas gostje iz Pliberka, česar smo zelo veseli, hvaležni pa smo tudi folkloristom iz Celja in Štor, ki so s plesi popestrili srečanje. In seveda vsem pohodnikom Inplaninec, ki so premagali pot do Svetine peš ali na vozičkih.

»Hvaležni smo godbi s Svetine, ki je poskrbela za prijeten glasbeni začetek prireditve, pa tudi oskrbniku doma na Svetini za okusno hrano in postrežbo. Res upamo, da se bomo še velikokrat takole srečali in uživali ob vižah ljudskih godcev,« je še dejal Sivka.

