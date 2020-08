Sreča jo je obiskala, ker je vpisala moža

Dela na vrtu ne zmanjka.

Slovesna otvoritev bo jutri.

Spoznala sta se v Mariboru

Vasilije Perić nam je razložil, da je kot 18-letnik prišel v Slovenijo davnega leta 1974 iz vzhodnobosanskega mesta Bijeljina. Najprej je bil osem let v Mariboru, tu je spoznal tudi Jožico iz Prlekije. Osem let pozneje sta se preselila na Hum pri Ormožu in si na njeni domačiji ustvarila družino ter seveda z veliko dela in odrekanja tudi lepo hišo. Vasilije se je takoj zaposlil v ormoški opekarni Wienerberger in se tam leta 2015 tudi upokojil.

Le dober streljaj iz Ormoža proti Hrvaški leži vasica Hum pri Ormožu z več kot 330 prijaznimi domačini. Med njimi je od leta 1982 tudi naš tokratni izžrebanec. Bogatega paketa nagrad v igri Poletje s Slovenskimi novicami se je namreč razveselil 64-letni upokojenec, še bolj pa morda njegova žena, ki je pravzaprav zaslužna zanj.»Ker smo naročniki Novic, vedno sodelujem v različnih nagradnih igrah, zlasti v tej poletni, a še nikoli nisem bila izžrebana. Zato sem se zdaj ob koncu odločila, da pošljem dva kupončka na moževo ime, saj je že enkrat lani imel srečo in je dobil darilni bon. Dobro, da sem mu povedala in je vedel za to, ko ste poklicali in sporočili veselo novico. To je veliko presenečenje. Jaz veliko sodelujem, nikoli nič ne dobim, Vasilije pa ima očitno več sreče,« nam je razlagala Jožica. Vasilije pa nam je ob tem z zadovoljstvom predstavil nekaj zanimivosti okrog domače hiše. Dokler namreč Jožefa skrbi za kokoši in prašiča za domačo rabo, pa seveda tudi za vrt, kjer ne manjka domačih vrtnin za sproti in za zimo, on ureja okolico in sadovnjak. Veliko je treba kositi, saj je pred dvema letoma posekal vinske trte in zasadil lep park. Vmes je nastal tudi prav poseben kamin, pravzaprav prava mala kuhinja na prostem, ki jo bodo prav jutri predali svojemu namenu. In glede na to, da iz svojih domovanj v sosednji Avstriji, v bližnjem Obrežu ter v Kočevju prihajajo vsi trije otroci,inz družinami, kar pomeni, da jih bo na slovesnosti kar 16, je prav dobrodošla naša nagrada. Vasilije in Jožefa se še posebno veselita obiska osmih vnukov (po štirje vnuki in vnukinje), v paketu pa je tudi veliko daril zanje.Tako sta osvežilne pijače in vodo prispevali Dana in Radenska. Zraven je tudi bon za nakup mesa Mesa Kamnik Anton, ki ga lahko spečejo na priloženem žaru na oglje MQ, priloženi so tudi set za peko na žaru 6 v 1, slastni prigrizki Chio, dišeče začimbe Kotanyi, pa mehke brisače Svilanit, knjige založbe Učila – Felix, dodali smo še komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto in, seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic.