Srebro za Srbijo pristreljal slovenski sin

»Lepo vas je slišati, moji najdražji Slovenci,« nas je, poklicali smo ga v Beograd, pozdravil 37-letni Damir Mikec, ki je na pravkar končanih olimpijskih igrah v Tokiu z zračno pištolo osvojil prvo kolajno za Srbijo, srebrno, na koncu so jih Srbi zbrali osem. In ta prva kolajna ima tudi slovenski pečat, rad pove Damir. Prva za Srbijo v Tokiu. FOTO: Osebni arhiv D. M.»Moja babica in ded sta živela v Smolenji vasi pri Novem mestu, tam sta pokopana,« pojasni. »Nazadnje sta kupila hišo v Soteski, spomnim se, kako sem prihajal na počitnice v Slovenijo in se kopal...