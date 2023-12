Srebrno trajnostno priznanje je prejel HOFER

Z donirano hrano pomaga okoli 20.000 ljudem v stiski, optimizira embalažo izdelkov in tako skrbi za okolje, ne prodaja plastičnih vrečk in jajc iz baterijske reje, v izdelkih lastnih blagovnih znamk ima le certificiran kakav in ribe iz trajnostnih virov – vse to je HOFER. Podjetje že od leta 2014 živi svojo družbeno odgovorno iniciativo Danes za jutri. Znotraj te vodi številne okolju in ljudem prijazne projekte, kot sta Hrana na dobri poti in Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj. Njegova dolgoletna prizadevanja za lepšo prihodnost je prepoznala tudi Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), ki mu je oktobra podelila srebrno priznanje za trajnostno poslovanje.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je HOFER