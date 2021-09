Srebrni jubilej proslavili na kolesih

Številna upokojenska društva po Sloveniji so zelo aktivna in imajo razvite najrazličnejše dejavnosti. Bogato ustvarjalnost, od petja, plesa, literarnega ustvarjanja do različnih ročnih del, zelo radi pokažejo na prireditvah. Delavni so tudi v Društvu upokojencev Bukovica-Šinkov Turn, ki je bilo ustanovljeno leta 1980, prvi predsednik je bil Anton Kosec, ki ga je vodil 16 let.

Danes ima okoli 200 članov,vodi ga pa. Kot pravi, njihovo delo temelji na prostovoljstvu in zajema najrazličnejše dejavnosti, kot so pevska in dramska skupina, kolesarska in balinarska sekcija, priprava strokovnih predavanj, delavnic, pohodov in izletov. Med drugim pripravijo družabna srečanja s kulturnim programom. Enkrat na leto pa člane društva seznanijo o delu in aktivnostih v njihovem glasilu Naša jesen.Kolesarska sekcija pri Društvu upokojencev Bukovica-Šinkov Turn ima 25 članov. Letos praznujejo 25-letnico delovanja, vodi pa jih, njegova desna roka je. Vzdušje v sekciji je zelo dobro, prijateljsko. Vsak drugi torek v mesecu od aprila do oktobra organizirajo redno kolesarjenje po Gorenjski, največkrat do Kranja, Škofje Loke in Preddvora. Minule dni so si izbrali relacijo Utik, Komenda, Zalog, Šmartno, Dvorje do Pod Jenkove lipe ter se po kavici zapeljali nazaj skozi Cerklje in Lahovče v Vodice do cilja v Utiku. Nekaj jih že uporablja tudi električna kolesa. Na kolesarjenju je bil tudi invalidiz Bukovice, ki je ročno izdelal posebno invalidsko kolo. Najstarejši pa je bil 82-letni. Imajo svojo glasbeno skupino, s katero popestrijo domača srečanja. Kolesarji v Utiku imajo tudi svojo himno po idejni zasnovi Lojzeta Hribarja. Za melodijo pa so vzeli skladbo Rženova Tinka ansambla Štirih kovačev.Že več let sodelujejo v akciji petih društev upokojencev, ki združujejo kolesarje iz Vodic, Bukovice, Šinkovega Turna, Cerkelj na Gorenjskem, Kamnika in Komende. Najstarejši udeleženec junijskega kolesarjenja v Cerkljah je bil 83-letniiz Vodic. V Cerkljah jim je prof.predstavila kulturnozgodovinske znamenitosti kraja in spominski park z doprsnimi kipi pomembnih cerkljanskih mož, pozdravila pa jih je predsednica DU Cerklje, ki je ob tem dejala, da je srečanje tudi uvod v praznovanje 70-letnice cerkljanskega društva upokojencev.