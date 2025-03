Srčni dijaki z avtorsko predstavo podprli mlade bolnike

Kdo je tiran? Je to vladar, ki si prisvoji zakon, ali mož, ki ima oblast nad zakonom? Gledališka igra, ki so jo v sklopu projektne naloge ustvarili dijaki tretjega letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, v dramatičnem razpletu razkriva, da so si tirani ne glede na to, v kateri čas in okoliščine jih postavimo, nadvse podobni, življenje ljudi, ki so tiranu podrejeni, pa je grenko in brez smisla.

1055 evrov so zbrali za Junake 3. nadstropja.

Prepričljiva igra

V Dvorani Matije Tomca Zavoda sv. Stanislava pred dnevi ni bilo prostega sedeža: na odru se je namreč odvila presunljiva drama z naslovom Tiran, ki je v celoti delo marljivih in domiselnih dijakov. Prelevili so se namreč v igralce (Izabela Lombar, Krištof Markun, Jerneja Stopar, Gašper Rifel, Matej Kosi, Matjaž Merše, Ožbej Česen, Kristina Pokorn), režiserko (Neža Kuzma), avtorja scenarija (Krištof Markun), lektorico (Izabela Lombar), scenografinjo (Ajda Navršnik) in scenske tehnike (Cene Kogovšek, Anja Dimnik, Luka Ekar).

V rokah so imeli vse vajeti organizacije, od prve črke v scenariju do zadnjega rekvizita na odru, kar je bilo glede na dogajalni čas, 60. leta minulega stoletja, včasih pravi izziv, zato so pri iskanju pohištva in druge notranje opreme brskali na podstrešjih, pri starih starših ... Ganljiva in prepričljiva igra, boleča in resnična tematika ter brezhibna izvedba gledališkega večera, ki so se ga z veseljem udeležili tudi profesorji in vodstvo zavoda ter seveda ponosni mentor projektne ekipe Jernej Rodič, so navdušile občinstvo, ki je izvrstno zasedbo na koncu nagradilo z bučnim aplavzom.

Za tirana so odnosi le sredstvo za dosego ciljev. Foto: Martin Perme

Prihodnje leto spet?

V središču nesrečne zgodbe Tiran sta zakonca Mila in Arnold Bauer: ona je žena, ki z možem ostaja le zaradi otrok, on, tiran, pa manipulativni mož, pokvarjeni lastnik igralnice, ki skrbi le za svoj ugled, odnosi pa so zanj le sredstvo za dosego pohlepnih ciljev. Ko se Mila odloči nezdravemu odnosu narediti konec, ji na pomoč priskoči prijateljica in gospodinja Dora, zgodba pa nato dobi tragični zasuk.

Dvakratni zmagovalci šolskega dramskega festivala, dijaki 3.a, tako niti tokrat niso razočarali, kdo ve, ali bodo tudi prihodnje leto zaplavali v gledališke vode in presenetili z novo izvirno zgodbo. Spodbude je vsekakor več kot dovolj, je bilo slišati med poznejšim druženjem s pogostitvijo, ne nazadnje so navdušili tudi s solidarno in dobrodelno potezo, ki je nadvse pohvalno zaokrožila prijeten večer: namesto vstopnine so zbirali prostovoljne prispevke, ves izkupiček, kar 1055 evrov, pa so namenili Junakom 3. nadstropja, društvu staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku.