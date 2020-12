Jakob Fekonja (64) je mož, ki je združil ljudi na Kočevskem. Potem ko smo v Slovenskih novicah opisali njegovo žalostno zgodbo, so mnogi priskočili na pomoč.



»Prvo noč sem šel, pač navajen, spat s kurami, okoli polnoči sem se zbudil in potešil lakoto z dobrotami, najraje pijem mleko, ki so mi jih naložili v hladilnik, in nato nadaljeval spanec. Drugi dan sem že dojel, da lahko zvečer čujem dlje, saj imam v stanovanju elektriko, pa še toplota prihaja iz radiatorjev,« nam je zdaj povedal možakar, ki je po dolgem času zaživel normalno življenje.

