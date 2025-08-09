Srčna prošnja na spletu: izgubil je nekaj, kar potrebuje za psa vodnika

Na Facebooku se je pojavila ganljiva prošnja iz Domžal – moški je v skupini Ideje, kam v hribe zapisal, da je izgubil posebno vodilo za psa vodnika in zdaj prosi za pomoč pri iskanju. Pripomoček mu je padel iz torbe med mostom Veit in mostom pri Sahari v Bistrici, od takrat pa ga ni več našel: »Glede na velikost in označenost skoraj ni druge razlage, kot da ga je nekdo odnesel s seboj,« je zapisal in dodal, da obstaja tudi možnost, da je končalo v grmovju ali reki.

Vodilo je dolgo 45 in široko 16 centimetrov, ročica je obdana z rdečo ojačitvijo, med palicama pa je rdeči križ na beli podlagi. Na koncih so zaponke za pritrditev na oprsnico. Lastnik prosi, da ga morebitni najditelj dostavi v recepcijo medgeneracijskega centra Bistrica v Domžalah, saj bi mu to prihranilo velike stroške in čakanje na novo vodilo iz tujine.

Moški je izgubil vodilo za psa vodnika. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

»Hvala vsem, ki ste se že potrudili pri iskanju,« zaključuje svojo prošnjo in poziva, naj se objava deli naprej, da bo »junak«, ki ve, kaj se je zgodilo z izgubljenim predmetom, čim prej stopil v stik.